Notifica multa o cartelle esattoriali da poste private. Quando vale

Di seguito vediamo come comportarsi, nel caso si riceva a casa propria la notifica di una multa o cartella esattoriale (relativa ad un’imposta non pagata) da parte di un corriere di posta privata.

Notifica multa o cartella esattoriale: la legge 124 del 2017

Tante volte la giurisprudenza si è espressa in merito a contestazioni inerenti notifiche di cartelle o multe, svolte da operatori privati. Così i giudici si sono pronunciati – in mancanza all’epoca di una disciplina specifica – sostenendo univocamente la tesi dell’inefficacia della notifica, perchè inesistente. Oggi però le cose sono cambiate, in quanto è intervenuta recentemente una normativa ad hoc. Infatti, la legge n. 124 del 2017 (il cosiddetto ddl concorrenza) ha sancito che Poste Italiane non ha più il monopolio della notifica degli atti giudiziari e, in generale, della PA.

Insomma vediamo come tutte le sentenze del passato sono ormai superate da una normativa completamente nuova. Con la conseguenza che un’eventuale impugnazione della cartella o multa per tale motivo risulterebbe vana. Tale provvedimento di legge ha l’indubbio beneficio, da un lato, di far risultare più agevole l’attività di notifica (anche a fini di prova); dall’altro, di favorire la liberalizzazione del settore, eliminando di fatto l’esclusiva sulle notificazioni di Poste.

Notifica multe o cartelle: quando è valida

In sintesi, due sono i requisiti per i quali la notifica da operatore privato è da considerarsi senza alcun dubbio valida: atto notificato dal 2017 in poi (secondo la vigenza dell’attuale legge sulla liberalizzazione) e ottenimento dell’autorizzazione ministeriale da parte dell’operatore privato. Insomma, le poste private oggigiorno sono in grado di notificare praticamente tutti gli atti che hanno un valore legale, dagli atti di citazioni o i ricorsi in cassazione fino alle multe per contravvenzioni stradali.

