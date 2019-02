Crystal Palace-Manchester United: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Crystal Palace Manchester United si giocherà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21.00 presso il “Selhurst Park” di Londra e sarà valida per la 28a giornata di Premier League. Nell’ultimo turno lo United ha pareggiato 0 a 0 con il Liverpool capolista mentre il Crystal Palace ha vinto per 4 a 1 sul campo del Leicester.

Crystal Palace-Manchester United: la presentazione del match

Turno settimanale di Premier League che vedrà lo United quinto in classifica affrontare il Crystal Palace 13o in una sfida che per i Red Devils significa Champions League. Solskjaer per l’occasione dovrebbe affidarsi al trio Sanchez, Lukaku, Martial davanti, a centrocampo Pogba, McTominay e Pereira. Confermata invece la difesa che ha affrontato il Liverpool mentre non saranno a disposizione per il match Mata, Herrera, Matic e Lingard. Roy Hodgson si affiderà a Townsend, Batshuayi e Zaha per scardinare la difesa del Manchester chiedendo una prestazione di sostanza ai suoi e dovendo sopperire alle assenze di Speroni, Wicham e Kelly.

Crystal Palace-Manchester United: le probabili formazioni

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Tomkins, Sakho, van Aanholt; McArthur, Milivojevic, Schlupp; Townsend, Batshuay, Zaha.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Pereira, McTominay, Pogba; Sanchez, Lukaku, Martial.

Crystal Palace-Manchester United: le quote del match

United favorito per i bookmakers e vittoria dei red devils pagata 2.30 volte la posta in palio. La vittoria dei padroni di casa è quotata 3.25 mentre il pareggio ha una quotazione che varia da 3.40. Lo United è in un gran momento di forma ed il gioco offensivo di Solskjaer non ha certo bisogno di presentazioni, puntare sull’over 2.5 sembra quindi d’obbligo.

Crystal Palace-Manchester United: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Football. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

