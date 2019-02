Manchester City-West Ham: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Manchester City-West Ham si giocherà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21 presso lo stadio”Etihad” di Manchester e sarà valida per la 28a giornata di Premier League. Nell’ultimo turno di PL il City ha travolto il Chelsea di Sarri per 6 a 0 mentre il Bornemouth non è andato oltre il pareggio per 1 a 1 con gli Wolves.

Manchester City-West Ham: la presentazione delle due squadre

Gli uomini di Guardiola sono secondi in classifica con 65 punti ed hanno ancora una lunghezza da recuperare sul Liverpool primo, ma hanno recuperato ben 4 punti ai Reds in sole 3 partite. I citizens possono contare anche su un ruolino di marcia in casa quasi perfetto con 13 vittorie in 14 match e sull’aver messo in bacheca i primi due trofei della stagione potendosi così concentrare solo su Premier e Champions. La stagione del West Ham è stata caratterizzata da alti e bassi fino a questo momento ed ora con la retrocessione lontana 12 punti ed i piazzamenti europa distanti 14 sarà ancor più difficile trovare stimoli per il finale di stagione.

LEGGI ANCHE: Premier League: Aguero is on fire, ennesima tripletta

Manchester City-West Ham: le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Silva; Bernardo, Aguero, Sane.

West Ham (4-1-4-1): Fabianski; Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice; Antonio, Noble, Snodgrass, Anderson; Chicharito.

Manchester City-West Ham: le quote del match

City favorito per i bookmakers e vittoria dei Blue Skies quotata 1.15, pareggio a 9 mentre, per le agenzie di scommesse la vittoria degli hammers è pagata da 15.50 a 20 volte la posta in gioco. Si consiglia di giocare Over 3.5 in quanto, vista la differenza tra due le squadre, sembrerebbe probabile una goleada dei citizens.

Manchester City-West Ham: dove evedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Football. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM