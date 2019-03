Lione-Tolosa: diretta streaming e tv,dove vedere la partita

Uno dei match in programma per la 27a giornata di Ligue 1 2018/2019 sarà Lione-Tolosa. La partita avrà luogo a Lione Domenica 3 Marzo alle ore 17, presso lo stadio dei padroni di casa, il Parc Olympique Lyonnais.

Come arriva alla partita il Lione

Il Lione occupa momentaneamente la terza posizione in classifica, a quota 46 punti, con un vantaggio di sole 3 distanze dal St.Etienne, che si è riavvicinato al terzo posto grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo match sul campo del Digione,approfittando del passo falso del Lione. La squadra guidata dal tecnico Bruno Génésio, infatti, è stata sconfitta nell’ultima giornata di Ligue 1 dal Monaco(2-0). La sconfitta dell’ultimo match ha lasciato l’amaro in bocca al Lione. Per questo motivo “Les Rouge et Bleus” hanno voglia di rivalsa e faranno affidamento al sostegno del proprio pubblico per ottenere i 3 punti nella partita casalinga contro il Tolosa. Ciò gli consentirebbe di confermare la terza posizione che garantirebbe al Lione l’accesso ai preliminari di Champions League.

Come arriva alla partita il Tolosa

Il Tolosa,invece,è situato in 15a posizione, a quota 28 punti, reduce dal pareggio ottenuto in casa contro il Caen, acciuffato nei minuti di recupero e firmato da Gradel. Alain Casanova, il tecnico del Tolosa, chiederà ai suoi ragazzi il massimo sforzo per ottenere punti su un campo non facile come quello di Lione, che faciliterebbe il raggiungimento della quota salvezza, nonchè l’obiettivo stagionale prefissato dalla società. Il Tolosa finora ha subito 37 gol e dovrà fare attenzione alla fase difensiva in quanto il Lione è una delle squadre più prolifiche della Ligue 1 con 40 reti segnate fino ad oggi.

Il match di andata si è disputato il 16 Gennaio,causa rinvio. La partita terminò con un pareggio (2-2). In quell’occasione i marcatori furono: Durmaz (12′,74‘) per il Tolosa e Dembele (75′),Fekir( 87′) per il Lione.

Dove vedere Lione-Tolosa

La partita sarà trasmessa Domenica 3 Marzo alle ore 17 in esclusiva sulla piattaforma streaming on demand di DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM