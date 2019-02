Arsenal-Bournemouth: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Arsenal-Bournemouth si giocherà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 20.45 presso l'”Emirates Stadium” di Londra e sarà valida per la 28a giornata di Premier League. Nel turno precedente i gunners hanno trionfato per 2 a 0 sul Southampton mentre il Bournemouth non è andato oltre l’1 a 1 con il Wolverampthon.

Arsenal-Bournemouth: la preview del match

Gli uomini di Emery sembrano essersi ritrovati dopo il passaggio del turno in Europa League a danni del Bate Borisov e il successo in campionato contro i Saints che gli ha permesso di consolidare e mantenere il quarto posto. Emery dovrà continuare a fare a meno di Danny Welbeck, Bellerin e Rob Holding a causa di infortuni. Aubameyang e Lacazette invece formeranno ancora una voltala coppia offensivo. Arsenal che, tra le mura amiche, ha vinto in 11 dei primi 14 impegni stagionali. Nell’ultima sfida al Vitality Stadium, i tre punti per il Bournemouth non sono arrivati solo per l’errore di King dal dischetto a cinque minuti dalla fine. Il Bournemouth ha quindi ottenuto 7 punti nelle ultime cinque uscite: la squadra non vince da fine gennaio ma continua a mantenere margine sulla zona retrocessione.

Arsenal-Bournemouth: le probabili formazioni ella 28a di Premier

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Sokratis, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Bournemouth (4-4-2): Boruc; Clyne, Mepham, Aké, Smith; Ibe, Gosling, Surman, Fraser; Solanke, King.

Arsenal-Bournemouth: le quote del match

Arsenal favorito per i bookmakers e vittoria dei gunners quotata 1.50, pareggio a 5 mentre, per le agenzie di scommesse la vittoria degli hammers è pagata 7.50 volte la posta in gioco. Si consiglia di giocare Over 2.5 in quanto l’Arsenal ha l’obbligo di vincere per tenere dietro lo United e conservare il quarto posto.

Arsenal-Bournemouth: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Football. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

