Dove vedere Crystal Palace – Manchester United: diretta streaming e tv

Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21:00 si giocherà il match di ritorno tra Crystal Palace e Manchester United. Partita importante per entrambe le squadre, sopratutto per lo United che necessita di punti per guadagnarsi un posto sicuro in Champions League dato che momentaneamente si trova in zona Europa League. Per il Crystal Palace la vittoria non sconvolgerebbe la posizione in classifica; non deve comunque adagiarsi sugli allori poichè si trova a pochi punti da molte squadre che potrebbero approfittarne e superarla.

Crystal Palace: lo stato della squadra

Il Crystal Palace torna vittorioso dalla scorsa sfida giocatasi in casa del Leicester City. Partita che si sblocca al 40esimo minuto con il gol di Batshuayi che devia in rete il tiro di McArthur. Leicester che recupera al 64esimo con J. Evans su assist di H.Barnes. Pareggio che dura appena 6 minuti quando Zaha segna il gol del vantaggio ancora su asssist di McArthur. Il terzo gol degli ospiti arriva all’ 81esimo quando Milivojevic trasforma il penalty guadagnato da Schlupp. L’ultimo gol arriva nell’ ultimo minuto di recupero con Zaha che batte Schmeichel mettendo a segno una doppietta personale. Partita che finisce quindi sul risultato di 1-4 al King Power Stadium di Leicester.

Premier League: Aguero is on fire, ennesima tripletta

Manchester United: lo stato della squadra

I Devils tornano da una partita difficile giocata in casa contro il Liverpool di Klopp. Partita sofferta, giocata per lo più dal Liverpool che finisce a reti bianche all’ Old Trafford di Manchester.

La gara d’ andata tra Manchester United e Crystal Palace era finita sul risultato di 0 a 0. United che domina la partita ma che non riesce a concretizzare.

Dove vedere Crystal Palace – Manchester United: diretta streaming e tv

Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21:00 si giocherà, al Selhurst Park di Londra, il match di ritorno tra Crystal Palace e Manchester United. La partita verrà trasmessa sulla piattaforma satellitare SKY ( che detiene l’ esclusiva della Premier League).

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM