Dove vedere Manchester City – West Ham; diretta streaming e tv

Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21:00 si giocherà il match di ritorno tra Manchester City e West Ham. Partita importante per i padroni di casa che devono vincere per tenere testa al Liverpool, primo in classifica, che si trova a un solo punto di distacco.

Manchester City: lo stato della squadra

Manchester City che torna vittorioso dalla scorsa sfida in casa dell’ Everton. Squadra ospite che passa in vantaggio al 47esimo minuto con il bellissimo gol di testa di Laporte su assist di D. Silva che mette in mezzo all’ area un cross perfetto per il difensore francese. Partita che finisce sul risultato di 0 a 2 grazie al gol di G. Jesus che, al 97esimo minuto, si trova a tu per tu con Pickford grazie all’ assist di De Bruyne.

West Ham: lo stato della squadra

Il West Ham nella scorsa giornata ha affrontato in casa il Fulham. Squadra di casa che passa in svantaggio dopo appena 3 minuti con il gol di Babel su assist di Sessegnon. West Ham che recupera al 29esimo con il gol del Chicharito Hernandez che spinge in rete la palla colpita precedentemente da Ogbonna. Al 40esimo arriva il secondo gol per la squadra di casa, anche questo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, messo a segno da I. Diop. Il terzo e ultimo gol del West Ham arriva al 92esimo quando, su assist di Arnautovic, M. Antonio colpisce bene di testa mettendo la palla in rete.

La gara d’andata tra West Ham e Manchester City era finita sul risultato di 0-4. Dominio City che comincia all’ 11esimo minuto quando D. Silva mette a segno il primo gol della partita. Passano appena 8 minuti quando R. Sterling segna il gol del 0-2 su assit di Sane. Il terzo gol arriva al 34esimo quando, su assist di Sterling, L. Sane mette a sedere Balbuena e Fabianski con una finta di tiro e segna appoggiando semplicemente il pallone in porta. Il gol dello 0 a 4 arriva al 93esimo minuto da parte di L. Sane che su assist di G. Jesus tira potente al volo bucando la rete e mettendo a segno una doppietta personale.

Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21:00 si giocherà il match di ritorno tra Manchester City e West Ham. Il match verrà trasmesso su SKY che detiene l’ esclusiva per la Premier League.

