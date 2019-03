Dove vedere Augsburg-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Venerdì 1 Marzo alle ore 20:30 si giocherà l’anticipo della 24a giornata di Bundesliga tra Augsburg e Borussia Dortmund. Il match si disputerà alla WWK Arena, la tana dei bavaresi.

L’antipasto di Bundesliga vedrà affrontarsi due squadre con obiettivi diametralmente opposti.

Augsburg-Borussia Dortmund: il momento dei bavaresi

L’Augsburg è reduce dalla batosta subita sul campo del Friburgo (5-1) e dovrà avere una reazione d’orgoglio davanti ai propri tifosi. I Fuggerstädter sono in una situazione molto delicata: si trovano infatti in piena lotta salvezza e hanno un vantaggio di soli due punti dallo Stoccarda, ovvero dalla zona retrocessione.

Nelle ultime sei partite la squadra di Baum ha totalizzato due vittorie e quattro sconfitte. Dunque se l’Augsburg vorrà protrarre la propria permanenza nella massima serie tedesca, dovrà invertire il rullino di marcia. A partire proprio dalla gara casalinga contro il Dortmund, che sarà sicuramente piena di insidie. I padroni di casa, che hanno la quarta peggior difesa del campionato, dovranno affrontare il miglior attacco della Bundes. Partita sicuramente complicata per i biancorossoverdi, ma ottenere un risultato positivo darebbe un’iniezione di fiducia che spingerebbe la squadra verso l’obiettivo primario, la sopracitata salvezza.

Augsburg-Borussia Dormund: il momento della capolista

La capolista Borussia Dortmund, che guida la classifica a quota 54 punti, nelle ultime sei partite ha collezionato tre pareggi, due sconfitte ed una sola vittoria, ottenuta nell’ultima giornata di campionato contro il Bayer Leverkusen. Dunque la squadra di Lucien Favre non sembra brillare nell’ultimo periodo, ma l’ultima vittoria casalinga potrebbe dare nuova linfa ai suoi giocatori. Sarà fondamentale ottenere un risultato positivo sul campo dell’Augsburg, poiché il Bayern dista soli tre punti dalla vetta e tra cinque giornate ci sarà lo scontro diretto che si disputerà in casa Bayern. Il Borussia vanta del miglior attacco del campionato con 57 reti all’attivo e la seconda miglior difesa, con sole 25 reti subite.

Dove vedere Augsburg-Borussia Dortmund in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

