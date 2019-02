TFA sostegno 2019: ricorso Anief contro esclusioni al test d’ingresso

Reazioni dopo la notizia del decreto pubblicato dal Miur da cui conseguiranno i corsi di corsi di specializzazione per il sostegno per l’anno accademico 2018-2019. Cosa riguarda il decreto? Nell’anno accademico 2018-2019 ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale può attivare percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione. Ovvero specializzazione per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia. Oltre che nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e II grado.

TFA sostegno 2019, i ricorsi

Anief, alla luce del decreto di distribuzione alle Università dei posti per le specializzazioni, ha confermato l’intenzione di presentare i ricorsi. L’adesione per il ricorso al Tar del Lazio scadrà il prossimo 11 marzo. Come riportato da Orizzonte Scuola sono diversi i ricorsi a cui è possibile aderire: (Scuola Primaria) del Personale Educativo; (Scuola Secondaria) dei diplomati Conservatorio, Accademia Belle Arti o Accademia Danza e dei Dottori di Ricerca, dei docenti con diploma utile per l’accesso alla classe di concorso ad esaurimento A-66 (ex cdc A075 e A076). E per tutte le altre ugualmente non contemplate.

Sempre Anief ha dato via libera alla preadesione al ricorso al Tar del Lazio per ottenere l’accesso alla prova scritta per il corso di specializzazione per tutti i candidati che supereranno la prova preselettiva. E il ricorso per l’accesso TFA Sostegno (Scuola Primaria) del personale educativo finalizzato ad ottenere la possibilità di partecipare al concorso per conseguire il TFA sostegno scuola primaria da parte dgli educatori abilitati come personale educativo (PPPP).

TFA sostegno 2019, la date delle prove fissate dal decreto Miur

In questo nostro articolo abbiamo elencato requisiti e altre informazioni utili all’accesso delle prove. Ricordiamo le date: per la scuola dell’infanzia l’appuntamento è la mattina di giovedì 28 marzo 2019. Mentre il pomeriggio sarà il turno della scuola primaria. Mentre venerdì 29 marzo la mattina l’impegno è fissato per la scuola secondaria di I grado. Ed il pomeriggio – sempre venerdì 29 marzo 2019 – per la scuola secondaria di II grado.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM