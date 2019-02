Grande Fratello 2019: cast, concorrenti e conduttrice. Quando inizia

È ufficiale: a breve andrà in onda il Grande Fratello 2019. Il celebre reality show, versione italiana del format olandese Big Brother, giunge così alla 16 esima edizione con tanti nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. Il programma in questi anni è stato un trampolino di lancio per ragazzi che hanno raggiunto la notorietà proprio grazie alla casa più famosa d’Italia.

Tanti sono stati gli amori nati durante la lunga convivenza e che poi sono continuati nella vita reale. Anche i litigi e le incomprensioni tra i concorrenti non sono mancati rendendo spesso la coabitazione difficile. Punto di forza del programma sono proprio le dinamiche sentimentali che scattano tra i partecipanti. I telespettatori infatti possono seguire il reality 24 ore su 24 e votare i concorrenti preferiti. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal Grande Fratello 2019?

Grande Fratello 2019: quando inizia e la conduttrice

Non sappiamo quando inizierà il Grande Fratello 2019, non abbiamo Secondo alcune indiscrezioni, il programma potrebbe partire il 15 aprile 2019, tuttavia non è stata ancora confermata questa notizia. Sicuramente non ci vorrà molto tempo prima che la casa più famosa d’Italia apra di nuovo le sue porte.

Timoniere di questa avventura sarà l’amata Barbara D’Urso pronta a guidare i telespettatori fino alla scoperta del vincitore della sedicesima edizione del reality. Ma chi saranno i concorrenti del Grande Fratello 2019?

I cast e i concorrenti del Grande Fratello 2019

Al momento l’unica presenza confermata è Barbara D’Urso. Nella precedente edizione hanno fatto parte del cast Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Potrebbero quindi tornare in studio ma nessuno dei due ha confermato o smentito questa ipotesi. Altra candidata ad entrare nel cast degli opinionisti è la Marchesa Del Secco D’Aragona, tuttavia anche in questo caso non abbiamo notizie certe.

Per quanto riguarda i concorrenti del Grande Fratello 2019 sappiamo solo che, come nelle precedenti edizioni, il gruppo sarà formato da persone sconosciute e da volti in parte già noti del mondo dello spettacolo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM