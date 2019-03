Serie B 2018/2019: calendario 27a giornata. Partite ed orari

Anche in cadetteria, dopo l’extra del turno infrasettimanale, si preparano a tornare in campo nel weekend. La Serie B si conferma un campionato imprevedibile, spumeggiante. La 27a giornata della stagione 2018/2019 è spalmata su un weekend lungo, si parte Venerdì sera allo stadio Zaccheria di Foggia e si chiude tutto con il Monday Night tra Livorno e Benevento.

Venerdì 1 Marzo 2019

Foggia-Cosenza ore 21:00

Sabato 2 Marzo 2019

Brescia – Cittadella ore 15:00

Carpi – Ascoli ore 15:00

Padova – Crotone ore 15:00



Palermo – Lecce ore 18:00

Domenica 3 Marzo 2019

Perugia – Salernitana ore 15:00

Pescara – Spezia ore 15:00

Hellas Verona – Venezia ore 21:00

Lunedì 4 Marzo 2019

Livorno – Benevento ore 21:00

Calendario Serie B, 27a giornata: come si presentano le squadre

Il turno infrasettimanale appena trascorso non è stato avaro di sorprese. Il Brescia, capolista, è stato fermato sull’1-1 in casa del Padova (ultimo in classifica), perdendo l’occasione di allungare sul Palermo (secondo) che stava contemporaneamente crollando a Crotone (3-0). Il Lecce di Liverani ha battuto il Verona di Fabio Grosso, scavalcandolo ed agganciando il Pescara (attualmente quinto) a 41 punti. Gli abruzzesi hanno perso in casa del Benevento (2-1) che a sua volta è riuscito a portarsi alle spalle del Brescia a +1 sul Palermo, complici i risultati maturati in giornata.

Calendario Serie B, 27a giornata: verso il sogno Serie A

La classifica che si forma alla 27a giornata è quindi molto corta.

Cinque squadre in soli quattro punti all’inseguimento del Brescia che comanda a quota 47. La squadra di Corini, dopo il mezzo passo falso veneto, è pronta a riprendere il cammino verso la Serie A trovando però sulla sua strada un’altra veneta, il Cittadella, che ha ritrovato la vittoria, mancante da tre partite, piazzandosi così al decimo posto, a soli due punti dalla zona che consentirebbe loro di partecipare ai playoff a fine stagione.

Un altro scontro interessante è sicuramente Palermo-Lecce. Ad oggi occupano rispettivamente il terzo ed il quarto posto, divise solo da un punto. Il morale dei pugliesi sarà sicuramente più alto, considerando che arriveranno da tre risultati utili consecutivi (ed una sola sconfitta nelle ultime cinque partite). I siciliani devono invece assolutamente riscattare la debacle di Crotone.

Il Benevento, immediatamente sopra a Palermo e Lecce, affronterà Lunedì sera il Livorno in piena zona retrocessione, braccato da Crotone (forte del netto successo di Martedì contro il Palermo) e Carpi (impegnato nella sfida casalinga contro l’Ascoli).

Il Pescara e l’Hellas Verona, più defilate ma ugualmente in corsa, vanno in scena rispettivamente contro Spezia (settimo a -2 dall’Hellas) e Venezia (quattordicesimo e in lotta per non retrocedere) . Non certo due partite impossibili ma da non sottovalutare.

Equilibri sottili e classifica pronta a cambiare. D’altronde la Serie B ci ha sempre abituati così.

