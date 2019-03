Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta streaming o in tv

Sabato 02 Marzo alle ore 20:45 torna, al Santiago Bernabeu, l’attesissimo appuntamento con “El Clasico“. Il match tra il Real Madrid di Solari e il Barcellona di Valverde, valido per la 26a giornata di Liga, non è solamente una delle partite più attese in Spagna, ma è anche uno dei match più attesi da tutti gli appassionati di calcio. Il Real Madrid (3° in classifica) dovrà impegnarsi per portare a casa un buon risultato per recuperare sull’Atletico Madrid (2° in classifica), distante soli due punti. Il Barcellona, allo stesso tempo, non deve concedere nulla per evitare che le due squadre di Madrid recuperino punti importanti per la classifica generale.

Real Madrid-Barcellona: come arrivano i blancos

Real Madrid che arriva vittorioso dal match della scorsa giornata disputatosi in casa del Levante. Partita che si è sbloccata al 43esimo minuto con il gol diBenzema, che ha trasformato il penalty assegnato ai blancos. Al 60esimo il Levante si è riportato in situazione di parità grazie al gol di Marti. Squadra ospite che ha però porta a casa la vittoria al 78esimo grazie ad un altro rigore, trasformato questa volta da Bale. Il risultato finale è stato dunque 1-2.

Real Madrid-Barcellona: come arrivano i blaugrana

Barcellona che arriva da un’accesa sfida in casa del Siviglia. Squadra di casa che si è portata infatti in vantaggio dopo 22 minuti con il gol di Navas su assist di Ben Yedder. Dopo 4 minuti Messi ha riportato la sua squadra in situazione di parità grazie ad uno splendido gol al volo su assist di Rakitic. Siviglia che si è fatto sentire siglando il raddoppio al 42esimo con Mercado che, su assist di Sarabia, ha riportato in vantaggio la sua squadra. Secondo tempo dominato dal Barcellona che ha cominciato con il secondo gol di Messi al 67esimo che, su assist di Dembele, ha siglato la sua doppietta personale con un tiro di destro terminato all’incrocio dei pali. All’85esimo è un’altra volta Messi a dare spettacolo, sfruttando una palla deviata in area per segnare la sua tripletta con un pallonetto che ha battuto Vaclik. A chiudere la partita definitivamente è stato Suarez che, al 93esimo su assist di Messi, è andato a segno anche lui con un bellissimo pallonetto. Partita terminata dunque 2-4.

Il match d’andata era finito sul risultato di 5-1 per il Barcellona grazie alla tripletta di Suarez e ai gol di Coutinho e Vidal. Per il Real Madrid andò a segno Marcelo.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in tv e streaming

Il match tra Real Madrid e Barcellona verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

