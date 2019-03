Calendario Liga spagnola: giornata 26, ecco le partite e gli orari

Tra venerdì 1/3 e lunedì 4/3, la Liga affronta la sua 26a giornata. Tanti i match interessanti in questo turno, fra cui spicca senza ombra di dubbio il Clasico. Andiamo ora a vedere il programma del weekend.

Calendario Liga spagnola, giornata 26: l’anticipo del venerdì

Rayo Vallecano-Girona

L’anticipo di Venerdì 01 Marzo delle ore 21:00 sarà Rayo Vallecano-Girona. Partita importante per la squadra di casa che deve ottenere un buon risultato per uscire dalla zona retrocessione, ospiti con lo stesso obiettivo di restare in prima serie.

Calendario Liga spagnola, giornata 26: le partite del sabato

Espanyol-Real Valladolid

Sabato 02 Marzo alle ore 13:00 si gioca Espanyol–Real Valladolid. Partita importante per entrambe le squadre, sopratutto per il Valladolid che deve guadagnare punti per staccarsi il più possibile dalle squadre che la seguono e non rischiare la retrocessione.

Villarreal-Alaves

Sabato 02 Marzo alle ore 16:15 si giocherà Villarreal–Alaves. Villarreal che deve vincere per tentare di uscire il prima possibile dalla zona retrocessione, Alaves che deve guadagnare punti per guadagnarsi la qualificazione quantomeno in Europa League.

Huesca-Siviglia

Sabato 02 Marzo alle ore 18:30 si giocherà Huesca–Siviglia. Gli aragonesi devono ottenere il successo per poter sperare di salvarsi, una vera e propria impresa. Dal canto suo, il Siviglia deve tentare di uscire dalla crisi liguera e riagganciare il treno Champions.

Real Madrid-Barcellona

Sabato 02 Marzo alle ore 20:45 si giocherà El Clasico tra Real Madrid e Barcellona. I blancos cercano i tre punti per vendicarsi dalla disfatta di Copa del Rey proprio contro gli arci rivali catalani e riaprire dunque il campionato. I blaugrana sono la capolista solitaria e un risultato negativo in questa partita non è consentito per ovvi motivi, non solo di rivalità.

Calendario Liga spagnola, giornata 26: le partite della domenica

Eibar-Celta Vigo

Domenica 03 Marzo alle ore 12:00 si giocherà la partita tra Eibar e Celta Vigo. Importante per la squadra ospite portare a casa un buon risultato per non finire in zona retrocessione. I baschi invece vogliono raggiungere al più presto la salvezza.

Betis-Getafe

Domenica 03 Marzo alle ore 16:15 si disputerà l’interessantissimo incontro tra Betis e Getafe. I sevillani puntano a rientrare nella zona europea della classifica, mentre i madrileni vogliono provare a consolidare l’incredibile quarto posto che significa Champions League

Real Sociedad-Atletico Madrid

Domenica 03 Marzo alle ore 18:30 si giocherà Real Sociedad-Atletico Madrid. Anche qui parliamo di una sfida molto interessante. Se la erreala punta ad entrare nella top 6 della Liga, l’Atleti punta a riaprire il discorso campionato, specie in caso di mancata vittoria nel Clasico.

Valencia-Athletic Bilbao

Domenica 03 Marzo alle ore 20:45 andrà in scena Valencia-Athletic Bilbao. Il Valencia deve guarire assolutamente dalla pareggite. Difficile farlo contro un’altra squadra affetta dalla stessa patologia come il Bilbao, in netta ripresa dopo una prima metà di stagione assolutamente da dimenticare.

Calendario Liga spagnola, 26a giornata: il monday night

Leganes-Levante

Il posticipo di Lunedì 04 Marzo delle ore 21:00 sarà Leganes-Levante. Sia i madrileni che i valenciani stazionano attualmente nel centro classifica. E per entrambe l’obiettivo è uno solo: ottenere quanto prima la salvezza.

