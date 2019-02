Chelsea-Tottenham: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Chelsea-Tottenham, match valido per la 28esima giornata di Premier League, si disputerà Mercoledì 27 Febbraio alle 21.00. Il magico Stamford Bridge sarà lo sfondo di questo storico e sentito derby di Londra.

Chelsea-Tottenham: le probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kante; Willian, Higuain, Hazard

Allenatore: Sarri

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Winks, Eriksen; Lucas; Kane, Son

Allenatore: Pochettino

Chelsea-Tottenham: le quote e il pronostico del match

Derby di fuoco quello tra Chelsea e Tottenham, squadre che a questo punto della stagione hanno bisogno di aggiudicarsi punti importantissimi e decisivi per il piazzamento in classifica. La squadra di casa, guidata da Maurizio Sarri, non sta vivendo un gran bel periodo. Il sesto posto occupato dai Blues conferma le prestazioni carenti dei giocatori del Chelsea e della possibile crisi in corso con il rispettivo allenatore. Reduci dalla pesante sconfitta contro il Manchester City di Guardiola nella finale di EFL Cup, il Chelsea dovrà far di tutto per conquistare punti in campionato e mirare all’ambito quarto posto.

Secondo i bookmakers, la vittoria della squadra di casa nel Derby di Londra, non è poi così scontata. Infatti, pagato 2.27 volte la posta in gioco, il successo del Chelsea differisce di poco rispetto alla vittoria del Tottenham, quotata a 3.20. La squadra di Pochettino sta facendo molto bene in campionato ma anche in Champions. Il terzo posto in Premier League ne è testimone. A quota 60 punti, il Tottenham guarda dall’alto i Blues di Sarri a quota 50. Se non fosse che il team di Pochettino sia reduce da una brutta sconfitta contro il Burnley in Premier. I 10 punti che separano le due big di Londra sono comunque parecchi, ma il Chelsea potrebbe provare ad accorciare le distanze.

La quota più consigliata è il Goal, pagato 1.68. Le reti non dovrebbero mancare in questo match assolutamente da non perdere.

Chelsea-Tottenham: dove vederla in diretta tv e streaming

Chelsea-Tottenham sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. In streaming, il match si potrà vedere su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM