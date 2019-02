Real Madrid-Barcellona: diretta tv, streaming e probabili formazioni

Real Madrid-Barcellona, partita di ritorno delle semifinali di Copa del Rey, si disputerà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21.00. Il grande Clasico spagnolo avrà luogo al Santiago Bernabeu di Madrid.

Match assolutamente decisivo quello tra Real e Barca, soltanto una tra le due squadre potrà diventare finalista della Coppa del Re. E’ molto difficile supporre che ci sia una favorita per la sfida di stasera. Il match di andata, giocato al Camp Nou di Barcellona, è terminato in perfetta parità per un risultato di 1-1. Quindi i due club dovranno giocarsi il tutto per tutto nel match di stasera.

Sia i blaugrana che i blancos sono reduci da due importanti vittorie in campionato che hanno dato la giusta tranquillità e il buon umore per affrontare la semifinale di Copa del Rey. Il Barca di Valverde ha battuto nell’ultima giornata di Liga Spagnola il Siviglia di Machin per un risultato di 4-2. E’ inutile ricordare che il match è stato completamente risolto da quel fenomeno di Lionel Messi: ennesima tripletta per lui che ha messo tutti a tacere. Anche il Real di Solari ha ottenuto un’importante vittoria fuori casa contro il Levante, per un risultato di 1-2. Ad ogni modo la semifinale di stasera non chiuderà completamente i conti tra le due big di Spagna.

Difatti, proprio Sabato 2 Marzo, Real e Barca si rincontreranno nel Clasico di Liga per, (dipende dalle prospettive), aumentare o ridurre le distanze. Ma bisogna andare passo per passo ed obiettivo per obiettivo. Vedremo intanto cosa accadrà stasera e quale squadra avrà la meglio sull’altra.

Real Madrid-Barcellona: probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Jr.

Allenatore: Solari

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Nelson Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Luis Suarez, Dembelè.

Allenatore: Valverde

Real Madrid-Barcellona: dove vedere in Tv o streaming

Il ritorno di semifinale tra Real e Barcellona potrà essere seguito in diretta streaming su Pc, Tablet o Smartphone sulla piattaforma DAZN, Mercoledì 27 Febbraio a partire dalle ore 21.00.

