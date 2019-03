Caen-PSG: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Si affrontano in questo match il Caen, 18° in classifica, ed il PSG, 1° con grande margine, i pronostici non possono che essere tutti da un lato solo.

Caen, risultato impossibile

L’ultima vittoria in campionato dei padroni di casa risale al 18 Dicembre 2018, per 2-1 sul Tolosa, da allora hanno ottenuto in campionato 5 sconfitte e 3 pareggi. Uscire dal campo oggi anche con un solo punto sarebbe un risultato di cui andare fieri ma sarà altamente improbabile, gli avversari viaggiano ad un ritmo incredibile e fanno campionato a sé.

PSG, senza problemi

Il PSG ha dei numeri incredibili, è al primo posto in campionato con ben 17 punti di distacco dalla seconda, ha il miglior attacco del campionato con 77 gol segnati finora e la migliore difesa con soli 14 gol concessi. Numeri da alieni per Neymar e compagni, che certamente vorranno dare spettacolo anche contro il Caen, ci aspetta un match divertente, almeno per i tifosi del PSG o per quelli super partes.

Le probabili formazioni

CAEN (4-2-3-1): Samba; Gradit, Baysse, Djiku, Armougom; Oniangué, Fajr; Khaoui, Tchokounté, Ninga; Crivelli.

PSG (3-4-3): Areola; Kehrer, Kimpembe, Silva; Meunier, Draxler, Paredes, Kurzawa; Choupo-Moting, Mbappé, Di Maria.

Le quote

Data la differenza di valori in campo, le quote tendono molto in favore del PSG: la vittoria del Caen è quotata a 10.00, il pareggio a 5.60, la vittoria del PSG a soli 1.34. Ci si aspetta una goleada, l’OVER 2.5 è quotato a 1.53, mentre l’UNDER a 2.62. Per gli amanti del rischio, lo 0-2 come risultato esatto è quello con la quota più bassa, a 7.00.

Dove vedere Caen-PSG

La partita tra Caen e PSG verrà disputata Sabato 2 Marzo 2019 alle ore 17.00. Sarà trasmessa in diretta ed esclusiva streaming su DAZN, visibile da PC, tablet, smartphone e smart TV compatibili.

