Angers-Monaco: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Si sfidano in questo match l’Angers, 12° in classifica, ed un inedito Monaco 16°, nonostante i nomi altisonanti, la partita sarà sicuramente interessante e dal risultato incerto.

Angers, non sottovalutare gli avversari

L’Angers sta disputando un buon campionato, la posizione di classifica (12°) è tranquilla ed i risultati sono soddisfacenti, la zona retrocessione non è lontanissima ma neanche vicina, per cui basta continuare a collezionare qualche punto per essere sereni. Il Monaco è una buona squadra in uscita da un momento difficile, il che significa che potrebbe rivelarsi un’avversario temibile e non va sottovalutato.

Monaco, crisi superata?

Dopo un avvio di stagione disastroso, il Monaco sembra aver ritrovato una sua stabilità ed i risultati stanno arrivando, ultimo in ordine di tempo il 2-0 al Lione. Gli innesti nel mercato di Gennaio, soprattutto Cesc Fabregas, hanno dato nuova forza alla squadra e le hanno permesso di rialzarsi. Ora devono continuare a vincere per allontanare la zona retrocessione e prepararsi alla prossima stagione di vittorie.

Le probabili formazioni

Angers (5-3-2): Butelle; Bamba, Traoré, Pavlovic, Thomas, Manceau; Santamaria, Ndoye, Fulgini; Tait, Bahoken.

Monaco (4-2-3-1): Subasic; Sidibé, Glik, Badiashile, Ballo-Touré; Fàbregas, Adrien Silva; Gelson Martins, Golovin, Rony Lopes; Falcao.

Le quote

Le quote sono leggermente a favore della formazione ospite, che sembra aver ritrovato la condizione ottimale e che ha un organico di qualità superiore: La vittoria dell’Angers è quotata a 3.50, il pareggio a 3.30, la vittoria del Monaco è quotata invece a 2.30. L’under 2.5 è dato a 1.75, mentre l’over a 2.15, non ci si aspetta un match carico di goal.

Dove vedere Angers-Monaco

La partita tra Angers e Monaco verrà disputata Sabato 2 Marzo 2019 alle ore 20.00. Sarà possibile assistere al match in diretta streaming su DAZN, visibile su PC, tablet, smartphone e smart TV compatibili.

