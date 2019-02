James Cosmo: età, biografia e carriera. Chi è ne Il nome della rosa

Dal 4 marzo partiranno in prima serata le puntate dell’attesissima serie tv de “Il nome della Rosa“ La produzione è “Made in Rai“, su ispirazione dell’omonimo best seller di Umberto Eco, conosciuto in ogni dove.

Quattro in totale le puntate che andranno in onda per una fiction che vanta un cast internazionale e una co-produzione italo-tedesca tra Tele Muenchen, 11 Marzo Film e Palomar in collaborazione naturalmente con Rai Fiction.

Nel cast di questo nuovo adattamento televisivo, in onda su Rai Uno dal 4 marzo per quattro lunedì, ci saranno anche Sebastian Koch (Le Vite degli Altri), Michael Emerson (Lost), Richard Sammel (Bastardi Senza Gloria) e James Cosmo (Il Trono di Spade). Conosciamo meglio quest’ultimo.

James Cosmo: la carriera

L’attore scozzese nasce in Scozia, più precisamente a Clydebank, nel 1947. Nato da padre attore, ha conquistato la scena britannica nel piccolo e grande schermo fin dalla fine degli anni sessanta.

Il primo film che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo è “I lunghi giorni delle aquile” del 1969; questa prima pellicola diede inizio alla sua notorietà, che si estese ovunque, nel Regno Unito ma non solo.

Al pubblico internazionale è particolarmente conosciuto per ruoli quali Angus MacLeod in “Highlander – L’ultimo immortale“, Campbell padre in “Braveheart – Cuore impavido“ e Babbo Natale in “Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio“Negli anni, inoltre, ha interpretato ruoli minori in altre pellicole, come “Trainspotting“, “L’ultima legione“ e “Troy“.

In tv, invece, dal 2011 al 2013 ha rivestito il ruolo di Jeor Mormont nella celebre serie TV “Il Trono di Spade”.

Spesso James Cosmo ha interpretato il ruolo del “duro scozzese”, una tipologia di personaggio adatta alle sue doti di attore, che lo hanno reso il famoso interprete che è oggi.

James Cosmo: chi è ne Il nome della rosa

James Cosmo è stato chiamato dalla produzione a interpretare il ruolo di Jorge da Burgos, uno dei personaggi principali del romanzo.

Jorge da Burgos è un anziano e cieco personaggio che è a conoscenza di tutti i terribili misteri del monastero. Questo perché in passato è stato anche il bibliotecario.

Il personaggio del romanzo si ispira a un uomo realmente esistito che, secondo molti, sarebbe stato Jorge Luis Borges, scrittore e accademico argentino.

