Calciomercato Inter: Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti

Stando alle parole dell’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, il bomber argentino non ha intenzione di andarsene dall’Italia. Seppur in procinto di trasferimento, il futuro di Icardi potrebbe essere ancora destinato al palcoscenico della Serie A. Arrivati a questo punto, il cerchio di opzioni future si restringe: o Napoli, o Juventus. Negli ultimi giorni, infatti, l’attaccante argentino sembrerebbe essere forte oggetto di contesa tra le due squadre. Sono nel frattempo emersi i primi dettagli, riportati di seguito.

Data la perdita ormai permanente della fascia da capitano e la volontà di percepire uno stipendio maggiore, Maurito sarebbe intenzionato a lasciare Milano, nel caso ce ne fosse bisogno. A meno di offerte davvero irrinunciabili, si esclude per il momento una destinazione estera: si era parlato tanto di un forte interesse da parte del Real Madrid.

Vista e considerata la fermezza di Icardi sul voler rimanere in Italia, Napoli e Juventus si sono fatte prontamente avanti. L’offerta presentata dal club partenopeo, è quella di 9 milioni di euro a stagione, più 2 eventuali di bonus. Tuttavia, la Juventus mantiene attiva la pista, nonostante le smentite di Beppe Marotta, attualmente amministratore delegato dell’Inter.

Il tifo partenopeo si è visto generalmente più coinvolto nella vicenda. Le opinioni sono contrastanti, ma la maggior parte si dice entusiasta di un possibile approdo di Icardi in azzurro.

Alcuni, tuttavia, sostengono come non ci sia la necessità di un nuovo attaccante, soprattutto visto lo stato di forma che sta attraversando Milik, finalmente ritrovato dopo tanti stop fisici. La trattativa legata ad Icardi, potrebbe prendere forma anche a causa di una probabile partenza di Mertens, il quale non rinnoverà e lascerà Napoli in caso di offerte considerevoli.

