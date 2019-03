Dove vedere Borussia M’gladbach-Bayern Monaco in diretta streaming

La 24a giornata di Bundesliga vedrà affrontarsi il M’gladbach e il Bayern Monaco, sfida in programma per Sabato 2 Marzo 2019 alle ore 18:30 presso il Borussia-Park.

La terza contro la seconda della classe, si tratta di un match fondamentale per entrambe le formazioni e per il conseguimento dei loro obiettivi.

Come arriva il Bayern

Il Bayern è in un buono stato di forma,arriva da tre vittorie consecutive in campionato, intervallate dallo 0-0 di Anfield della scorsa settimana. In attesa del match di ritorno di Champions League contro il Liverpool, i bavaresi dovranno affrontare il M’gladbach lontano da Monaco e dovranno arrivare alla sfida di Sabato con le massime energie a disposizione. Infatti se il Bayern vorrà conquistare la vittoria in quel di Monchengladbach dovrà offrire una grande prestazione e per farlo sarà determinante anche l’aspetto psicologico. I tre punti consentirebbero alla squadra di Kovac di scalare la vetta e riagganciare a il Borussia Dortmund,qualora l’anticipo di Venerdì vedesse i giallo-neri sconfitti.

Saranno famosi: Jadon Sancho, il millennial che fa arrabbiare i compagni

Come arriva il M’gladbach

Il Borussia M’gladbach nell’ultima di campionato ha subito un roboante 3-0 in casa contro il Wolfsburg. I padroni di casa non vincono una partita dal 2 Febbraio. Nelle ultime tre giornate, infatti, hanno ottenuto due sconfitte e un pareggio, perdendo terreno in classifica che adesso vede il Lipsia ad un solo punto distanza. La partita con il Bayern arriva dunque in un momento molto complicato ma allo stesso tempo, una vittoria offrirebbe la possibilità di voltare pagina e ricaricherebbe il morale della squadra. I 3 punti sono indispensabili per mantenere la terza posizione, considerando che la contendente (Lipsia) affronterà il Norimberga, l’ultima in classifica, quindi probabilmente avrà vita facile.

Il match di andata terminò con il risultato di 3-0 per M’gladbach che espugnò l’Alianz Arena. I marcatori furono: Plea (10′);Stindl (16′) ed Hermann (88′).

Dove sarà trasmessa la partita

La partita in programma per Sabato 2 Marzo alle ore 18:30 non avrà copertura televisiva in Italia. Il match sarà visibile in diretta streaming sul sito di bet365.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM