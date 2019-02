Il ragazzo che catturò il vento: trama e cast del film su Netflix

Nel mese di marzo 2019, la più nota piattaforma di streaming planetaria Netflix ha intenzione di proporre per i suoi utenti un catalogo di nuovi film originali assai ricco. Il primo di essi sarà Il ragazzo che catturò il vento (titolo originale: The Boy Who Harnessed the Wind), pellicola di genere drammatico che sarà disponibile a partire dal 1° marzo.

Lungometraggio della durata di 113 minuti, vede l’esordio alla regia dell’attore Chiwetel Ejiofor, il quale ha al tempo stesso scritto anche la sceneggiatura e che, nel film, interpreta il co-protagonista.

Il ragazzo che catturò il vento: La trama

Il film è tratto da una storia vera, basata sul libro autobiografico The Boy Who Harnessed the Wind – pubblicato nel 2009 dallo scrittore e inventore malawianoWilliam Kamkwamba -.

La pellicola è dunque ambientata nel 2001, all’epoca dell’adolescenza di Kamkwamba. Il piccolo William, all’epoca appena tredicenne, vive in un villaggio dell’Africa occidentale alle soglie del deserto, frequentando la scuola locale e aiutando i genitori a coltivare la terra. Un giorno arriva la siccità e la decisione del governo di razionare il cibo favorisce la diffusione di una grave carestia nella regione.

Il giovane William, vista la situazione sfavorevole, si vedrà costretto ad abbandonare gli studi. Nel frattempo, inizierà a sfruttare le sue conoscenze in materia di scienze e riparazioni per cercare di costruire un rudimentale mulino a vento, così da permettere l’irrigazione dei campi…

Il ragazzo che catturò il vento: Il cast

Il protagonista William Kamkwamba, basato sull’ominimo scrittore malawiano, è interpretato dal giovane Maxwell Simba. Questo ruolo vede il suo debutto assoluto nel mondo del cinema.

Il regista Chiwetel Ejiofor, invece, pur essendo al suo esordio dietro la macchina da presa, ha già una certa carriera nell’industria, iniziata con un ruolo secondario nel film Amistad (1997) di Steven Spielberg. La parte per cui è maggiormente conosciuto è però probabilmente quella di Solomon Northup nel lungometraggio 12 anni schiavo del 2013, per cui ricevette anche una nomination agli Oscar. In Il ragazzo che catturò il vento egli interpreta Trywell Kamkwamba, genitore di William, una figura paterna amorevole ma autoritaria e testarda.

L’attrice francese di origini senegalesi Aïssa Maïga veste invece i panni di Agnes, madre di William. Uno dei ruoli più riconosciuti internazionalmente di Aïssa è quello nel film Bianco e nero (2008) di Cristina Comencini, in cui recitava al fianco di Fabio Volo e Ambra Angiolini.

Altri membri del cast di Il ragazzo che catturò il vento consistono in Noma Dumezweni (Edith, la bibliotecaria della scuola locale) e Joseph Marcell (Wembe, il capo del villaggio).

