NoiPa cedolino marzo 2019: data online e accredito stipendio

NoiPa cedolino marzo 2019: il calendario con le date di accredito stipendio non dovrebbe subire modifiche rispetto ai termini consueti. Andremo quindi a riepilogare le principali date da tenere a mente relative alle emissioni e all’accredito stipendio. Ricordando che sin dai primi giorni del mese sarà possibile consultare l’importo dello stipendio nell’area riservata (Self Service – Consultazione Pagamenti). Inoltre andremo a vedere anche gli ultimi aggiornamenti sull’app di NoiPa, con relativi problemi e segnalazioni.

NoiPa cedolino marzo: il 26 febbraio lo stipendio per i supplenti e i vigili del fuoco

Martedì 26 febbraio è stata la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti riguardanti l’emissione speciale del 18 febbraio. Quest’ultima era riservata al personale supplente breve e saltuario e ai volontari dei Vigili del Fuoco. NoiPa, tramite apposito messaggio, ha reso noto che l’emissione ha interessato i contratti che alla data del 18 febbraio 2019 siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche. E per i quali, contestualmente, il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa.

NoiPa cedolino marzo 2019: problemi con l’app?

Recentemente NoiPa ha annunciato il rilascio ufficiale dell’app NoiPa su Play Store (per smartphone Android) e sull’Apple Store (per iPhone). Si tratta di un’applicazione che consente di visualizzare il cedolino dello stipendio e si arricchisce inoltre di ulteriori funzioni. Vi rimandiamo a questo articolo per saperne di più.

Tuttavia, come riporta Orizzonte Scuola, sono già stati segnalati i primi problemi. A quanto pare alcuni docenti e Ata che hanno provato l’accesso all’app hanno segnalato che manca la funzione della Consultazione Pagamenti. NoiPa ha però risposto che presto arriveranno nuovi aggiornamenti sull’applicazione, quindi a breve dovrebbe arrivare anche la funzione di consultazione dei pagamenti. A chi invece ha fatto notare che l’app risulta scomoda perché bisogna inserire username e password a ogni accesso, l’amministrazione ha reso noto che il sistema funziona così al fine di “preservare la sicurezza degli utenti”.

NoiPa cedolino marzo 2019: le date di accredito stipendio

Il calendario delle emissioni e degli accrediti stipendio di NoiPa dovrebbe seguire anche nel mese di marzo l’iter consueto. Lunedì 18 marzo sarà il giorno dell’emissione speciale per i supplenti brevi e saltuari e per i volontari dei Vigili del Fuoco. Martedì 26 sarà invece il giorno di esigibilità dello stipendio per gli stessi.

Infine, venerdì 22 marzo sarà il giorno di accredito della rata ordinaria. La data di accredito solitamente cade il 23 di ogni mese, ma a marzo – come già avvenuto a febbraio – il 23 cade di sabato. In questo caso l’accredito sarà anticipato al venerdì.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM