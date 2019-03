Cagliari-Inter: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

L’anticipo della 26esima giornata di Serie A di Venerdì 1 Marzo vedrà sfidarsi il Cagliari di Maran e l’ Inter di Spalletti. Fischio d’inizio fissato per le 20:30 alla Sardegna Arena di Cagliari. Partita importante per i nerazzurri che, dopo il tanto discusso pareggio contro la Fiorentina, devono vincere per evitare di essere superati da Milan e Roma che si trovano a pochissimi punti di distanza.

Cagliari-Inter: come arrivano i rossoblu

Cagliari che arriva dalla sconfitta esterna contro la Sampdoria di Giampaolo pattuita al Ferraris di Genova. A decidere la partita è stato l’eterno Fabio Quagliarella, che ha trasformato il penalty guadagnato dal compagno Gabbiadini. Partita finita dunque 1-0 in favore dei blucerchiati.

Cagliari-Inter: come arrivano i nerazzurri

L’Inter, come ben sappiamo, è reduce da un pareggio in casa della Fiorentina. Ad aprire i giochi è stata la Viola che, dopo 15 secondi di gioco, ha portato il risultato in proprio favore grazie alla marcatura di Simeone su assist di Chiesa A riportare l’Inter in situazione di parità è stato l’ex Vecino che, su assist di Nainggolan, ha battuto Lafont dopo 6 minuti di gioco. Inter che che ribaltato il punteggio prima della fine del primo tempo con Politano, che da fuori area ha battuto il portiere toscano con un potente tiro angolato. Secondo tempo cominciato con il penalty trasformato da Perisic al 52esimo, che ha portato i nerazzurri sopra di due gol. Ad accorciare le distanze è Muriel che, al 74esimo minuto, ha calciato una meravigliosa punizione finita all’incrocio dei pali. Viola hanno infine ottenuto il pareggio all’ultimo secondo dei minuti di recupero grazie al tanto discusso rigore trasformato da Veretout.

Il match d’andata termino con la vittoria dell’Inter sul Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Martinez e Politano.

Cagliari-Inter: quote e probabili formazioni

Secondo le quote la favorita è l’Inter, quotata a 1,75 contro la quota 4,75 della vittoria del Cagliari. Il pareggio quota invece 3.60. Una giocata interessante potrebbe essere il 2+ over 1.5.

Cagliari ( 4-3-1-2 ): Cragno; Pellegrini, Ceppitelli, Pisacane, Srna; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Pavoletti, Joao Pedro

Allenatore: Maran

Inter ( 4-2-3-1 ): Handanovic; Asamoah, Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Brozovic, Vecino; Perisic, Nainggolan, Politano; L.Martinez

Allenatore: Spalletti

Cagliari-Inter: dove vederla in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

