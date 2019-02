Prezzo benzina, diesel e gpl al litro, quotazione di fine febbraio 2019

Sono ancora fermi i prezzi dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, da almeno 6 giorni. Non ci sono stati cambiamenti nei prezzi alla pompa raccomandati dalle più famose compagnie.

Quindi è rallentata la crescita delle tariffe che i distributori applicano verso il consumatore.

Ma vediamo quanto si paga ora in base alla compagnia prescelta. Per la benzina alla pompa self service si giunge fino a 1,561 con Api-IP, mentre si arriva a un minimo di 1,541 con Esso. E naturalmente si spende meno con i distributori no logo, 1,519 euro al litro.

Se si sceglie il diesel la tariffa minore è di 1,48 euro al litro, con Esso. Ma si arriva a 1,497 con Tamoil, mentre si può pagare solo 1,458 con le pompe indipendenti.

Prezzo benzina, quanto si paga da serviti

Se si sceglie di essere serviti alla pompa si dovrà come sempre spendere un po’ di più.

Nello specifico si può arrivare a 1,767 euro al litro con Api-IP. Mentre si può risparmiare con Tamoil, dove si paga 1,645 euro al litro.

Con le pompe no logo si pagherà meno naturalmente, 1,567 euro al litro.

Si parlava di benzina. Se si usa il diesel la tariffa massima da serviti è 1,697 euro al litro sempre con Api-IP, mentre la quotazione minima è anche qui quella di Tamoil, 1,617 euro al litro. 1,504 il prezzo che si dovrà sborsare presso i distributori indipendenti

Con il Gpl le oscillazioni sono inferiori. Si va dai massimi di 0,668 euro al litro con Esso ai minimi di 0,644 con Tamoil. 0,637 la tariffa invece presso le pompe no logo.

Infine il metano. Che si misura in kilogrammi. Costa fino a 1,033 euro al kg presso Tamoil, mentre si scende a 0,996 con Esso. Anche in questo caso ssi risparmia con i distributori indipendenti, presso cui si paga solo 0,982 euro al kg.

