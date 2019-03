Empoli-Parma: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Sabato 02 Marzo alle ore 15:00 si giocherà il match tra Empoli e Parma, valido per la 26a giornata di Serie A. I toscani non possono permettersi di sbagliare poiché si trovano ad appena tre punti dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani sono in crisi di risultati e devono necessariamente ripartire al più presto.

Empoli-Parma: come arrivano i toscani

L’Empoli arriva dalla sconfitta pattuita in quel di San Siro nella partita contro il Milan. Il risultato è stato un sonoro 3-0 subito per mano ai rossoneri che, dopo il pareggio a reti inviolate con cui si è concluso il primo tempo, hanno siglato le tre reti nella ripresa. In gol sono andati, nell’ordine, Piatek, Kessié e Castillejo. Azzurri quasi mai in partita e sorpresi dalla forza del Milan, una delle squadre più in forma di questo periodo.

Empoli-Parma: come arrivano gli emiliani

Ennesima sconfitta per il Parma, che la scorsa domenica ha subito una bella batosta in casa contro il Napoli, uscito vincitore per 0-4. Brutta prestazione dei crociati contro la squadra partenopea che ha dominato dal primo all’ultimo minuto del match. In gol sono andati Zielinski, Milik (doppietta) e Ounas. Urge dunque ripartire, dopo un periodo buio costellato da tante sconfitte, anche se per la maggiore in sfide proibitive.

Il match d’andata fra Parma ed Empoli si concluse con il risultato di 1-0 in favore dei crociati. A decidere fu un gol di Gervinho.

Empoli-Parma: quote e probabili formazioni

Partita assolutamente non facile da pronosticare. I bookmakers danno come favorito l’Empoli quotato a 2, a differenza del Parma che è quotato a 3,65. Quote difficili che rispecchiano appunto la difficoltà nel definire un potenziale pronostico. In alternativa ai classici 1, X e 2, una giocata forse più sicura potrebbe essere il Goal, proposto a 1,60, oppure l’Over 1.5, quotato a 1,21.

Empoli (3-5-2): Dragowsi; Dell’Orco, Silvestre,Veseli; Pasqual, Krunic, Bennacer, Acquah, Di Lorenzo; Caputo, Farias

Allenatore: Iachini

Parma (4-3-3): Sepe; Gobbi, Gagliolo, B.Alves, Iacoponi; Barillà, Stulac, Kucka; Siligardi, Inglese, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

Dove vedere in tv e streaming Empoli-Parma

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

