Legge 104 e calcolo modello Isee 2019: agevolazioni familiari e guida

I titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcuni benefici ed agevolazioni. Per ottenere queste, tuttavia, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il fantomatico modello Isee serve infatti a individuare e calcolare tutti i beni del soggetto, la situazione reddituale e il patrimonio mobiliare/immobiliare relativo al suo nucleo familiare. È proprio tramite la DSU che l’Inps calcola l’Indicatore della situazione economica equivalente, reddituale e patrimoniale. Indicatori che sono richiesti per ottenere l’accesso a diverse agevolazioni. Per i soggetti disabili titolari di Legge 104 il modello Isee è ulteriormente agevolato. Nel senso che nel computo dei redditi non sono calcolati alcuni tipi di prestazioni. E il nucleo familiare è ristretto. Andiamo a vedere cosa significa.

Legge 104: modello Isee 2019, cosa non va considerato

Nel calcolo Isee disabili, infatti, non vanno considerate le pensioni di inabilità o le indennità di frequenza. E neppure quelle spettanti ai soggetti sordi e non vedenti. Questi compensi, infatti, sono riconducibili all’invalidità del soggetto che li percepisce e non possono quindi essere considerati fattori concomitanti all’incremento della ricchezza individuale del soggetto. Come riporta GuidaFisco, quindi, il Quadro FC4 DSU Isee Disabili ha subito una modifica importante. La voce Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini Isee prevede solo i trattamenti assistenziali, previdenziali nonché le indennità non soggette a Irpef e non erogate dall’Inps. Fanno eccezione i compensi percepiti in base alla situazione di invalidità del soggetto.

Legge 104: calcolo Isee 2019, le nuove franchigie

Un’altra novità importante riguarda la metodologia di calcolo Isee disabili. Il calcolo del modello Isee disabili (o Isee sociosanitario) opera una restrizione del nucleo familiare. Considerando in esso solo il soggetto disabile, il coniuge e i figli. Questi ultimi, qualora siano non conviventi, sono considerati nel nucleo familiare solo quando ha meno di 26 anni, è fiscalmente a carico dei familiari e non risulta coniugato. Inoltre, il metodo di calcolo Isee include per i soggetti disabili una maggiorazione della scala di equivalenza di 0,5 punti per ogni componente con disabilità media grave o non autosufficiente. Tale maggiorazione va di fatto a sostituire le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone disabili.

Legge 104: calcolo Isee 2019, come funziona

A meno che non siano intervenute variazioni con l’ultima DSU presentata, il ricalcolo Isee dovrebbe venire in automatico dall’Inps. Questo è il chiarimento proveniente dall’Istituto di previdenza con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016. Il ricalcolo automatico è ancora in vigore. Tuttavia in caso di morte di un membro del nucleo familiare originario o di nascita di un figlio, sarà da presentare una nuova Dichiarazione. Per consultare e verificare il ricalcolo Isee fatto dall’Inps è necessario recarsi sul sito dell’Istituto accedendo con Pin Inps, oppure recandosi fisicamente negli uffici Inps o infine facendosi aiutare da un Centro di assistenza fiscale.

