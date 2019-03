Isabella Aldovini esclusiva “L’amore strappato in tv a fine marzo” la data

Isabella Aldovini esclusiva “L’amore strappato in tv a fine marzo” la data

“Una continua e costante ricerca della verità“. Questa è la forza che muove l’arte di Isabella Aldovini. Per l’attrice cremonese, che a breve sarà su Canale 5 con la fiction L’amore strappato, “è inconcepibile interpretare un ruolo senza averne assimilato l’intima essenza”. Quando Isabella sale sul palco la profonda identificazione con il personaggio rende la linea di confine tra il sé e l’altro invisibile. Il pubblico infatti in quel momento non percepisce la tela, che pure c’è ma non si vede, della finzione.

“Un incessante e duro lavoro basato su di una profonda e totale consapevolezza dell’io in connessione con il mondo esterno”. Così Isabella descrive il processo creativo. “Non c’è spazio per atteggiamenti autoreferenziali ma è proprio nel confronto con gli altri che nasce la poesia dell’arte e della vita”. In un’intervista a Termometro Quotidiano la giovane interprete racconta la sua esperienza tra teatro, film e fiction di successo alla scoperta della verità dei suoi personaggi.

Chi è Isabella Aldovini né L’amore strappato

L’amore strappato andrà in onda domenica 31 marzo in prima serata su Canale 5. Lo conferma Isabella Aldovini che ricopre un ruolo fondamentale nella struggente vicenda raccontata. La fiction è liberamente ispirata alla storia vera di un padre che viene accusato ingiustamente di aver abusato della propria figlia. Isabella sarà la psicologa che dovrà prendere un’importante decisione.

“Una donna, una professionista, una mamma, tutti questi ruoli si fondono in uno solo dando vita ad un personaggio complesso e difficile da decifrare” afferma Isabella descrivendo il ruolo da lei interpretato nella fiction Mediaset. La sua esperienza da psicologa le ha insegnato che proprio chi dovrebbe proteggerti ed amarti molto spesso diventa il carnefice. “Le scelte da lei fatte saranno volte a proteggere la presunta vittima dal suo aguzzino”. “Sarà difficile – spiega – comprendere qual è la verità che si cela dietro questa terribile storia e le eventuali responsabilità e sensi di colpa che il mio personaggio dovrà affrontare”.

Curiosità su L’amore strappato



“Un rapporto di grande stima e rispetto, un cast di attori eccezionali sempre disposti a mettersi in gioco”. Queste le parole con cui Isabella descrive l’atmosfera sul set de L’amore strappato. “E’ stata una splendida esperienza. Sabrina Ferilli, Enzo Decaro, e tutto il cast – prosegue – sono stati sempre disponibili al confronto”.

Aldovini ricorda “il duro e continuo lavoro degli attori” per entrare nel ruolo, in connessione “con la struttura complessiva della storia”. Questa è stata una grande occasione e un banco di prova importante per l’artista che da poco è diventata mamma. “Ho dimostrato di poter gestire lavoro e famiglia”, dice soddisfatta.

Vita privata di Isabella Aldovini: il compagno e la figlia



“Un dono, un’esperienza unica che ti cambia la vita, il modo di vedere e percepire le cose”. Così l’artista, che vive a Milano con il proprio compagno, racconta la maternità. Un’esperienza “difficile e faticosa” ma che regala “una gioia immensa ed un’energia mai avuta prima”.

Un messaggio di forza e coraggio in un momento storico in cui la nascita di un figlio viene percepita come un ostacolo. Isabella invece si sente arricchita e motivata e dedica tutto il suo tempo alla splendida bambina ed al lavoro che tanto ama.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM