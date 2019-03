The Widow: trama e cast completo della serie tv Usa

The Widow è una serie televisiva britannica di genere thriller di prossima uscita. Verrà pubblicata il 1° marzo sulla piattaforma online Amazon Prime Video, una delle più conosciute a livello mondiale dopo Netflix. È una produzione congiunta di Amazon e Independent Television (ITV), emittente sulla quale verrà trasmessa in contemporanea rispetto all’uscita online. La prima stagione sarà composta da 8 episodi di 50 minuti l’uno.

The Widow è stata creata da Henry e Jake Williams, già ideatori di Liar – L’amore bugiardo. Alla regia vede invece Samuel Donovan (regista sempre di Liar) e Oliver Blackburn (conosciuto per il film Donkey Punch e la miniserie Glue).

Il Nome della Rosa: cast, trama e quando inizia la serie TV

La trama di The Widow

The Widow segue le vicende di Georgia Wells, una donna il cui marito perde apparentemente la vita in un incidente aereo, per quanto il corpo non venga rinvenuto. Dieci anni dopo, ella vede il presunto defunto in un notiziario. Georgia deciderà dunque di tagliare i ponti con la sua vita passata, imbarcandosi verso il Congo per ritrovare il suo uomo e indagare su ciò che successe realmente quel giorno.

Le anticipazioni promettono un’alta dose di suspense, con intrighi e pericoli dietro ogni angolo e un elevato tasso di coinvolgimento emotivo.

Il cast di The Widow

La protagonista assoluta della serie, la “vedova” da cui prende anche il nome il prodotto, è interpretata da Kate Beckinsale. Il film che ha lanciato l’attrice sulle scene internazionali fu Pearl Harbor, del 2001, in cui veste i panni dell’infermiera Evelyn Johnson. La sua consacrazione è però arrivata con la saga cinematografica di Underworld, in cui interpreta la protagonista Selene. Altri ruoli importanti ha avuto in Van Helsing (2004), Cambia la tua vita con un click (2006) e Total recall – Atto di forza (2012).

Anche il resto del cast è composto da nomi importanti. Ad esempio, il personaggio di Martin Benson è Charles Dance, noto per Tywin Lannister in Game of Thrones – Il trono di spade. Troviamo anche Alex Kingston (la River Song di Doctor Who) nei panni di Judith Gray, e Matthew Gravell (Joe Miller in Broadchurch) come Joshua Peake.

Altri attori presenti sono Babs Olusanmokun (The Defenders, Black Mirror), Louise Brealey (A Discovery of Witches, Back) e Howard Charles(The Musketeers).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM