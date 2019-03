Foggia-Cosenza: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

L’anticipo della 27a giornata di Serie B vedrà fronteggiarsi Foggia e Cosenza. Il match è in programma per Venerdì 29 Febbraio alle ore 21:00 e si giocherà allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia.

Le due squadre sono distanti esattamente dieci punti in classifica. Il Foggia è in 15a posizione a quota 23 punti, mentre il Cosenza si trova in 11a posizione a quota 33 punti.

Foggia-Cosenza: come arrivano i pugliesi

Il Foggia arriva da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali il 2-2 ottenuto nella scorsa di campionato in casa dell‘Ascoli. La squadra pugliese sta attraversando un momento molto delicato e ha disperato bisogno di punti. I satanelli sono in piena lotta salvezza e dovranno ottenere i tre punti davanti al loro pubblico per uscire dalla zona playout.

Quantomeno la storia di questa partita sorride al Foggia. I precedenti tra le due squadre, vedono infatti nettamente favoriti i padroni di casa. In 31 partite disputate, i foggiani hanno vinto in ben venti occasioni. Nove i pareggi e solamente due le vittorie del Cosenza.

Foggia-Cosenza: come arrivano i calabresi

Il Cosenza, al contrario degli avversari, arriva all’anticipo del Venerdì in un ottimo stato di forma. La squadra rossoblu arriva da un filotto di tre vittorie consecutive, l’ultima in casa con il Carpi, che ha fallito il rigore del pareggio allo scadere dei minuti di recupero. In classifica il Cosenza si colloca in 11a posizione a soli due punti dall’ottavo posto, occupato dal Perugia e che varrebbe l’accesso ai playoff. L’obiettivo è quello di dare continuità agli ultimi risultati ma non sarà semplice affermarsi sul campo del Foggia, visti anche i precedenti tra le due squadre.

Nella partita di andata i lupi ebbero la meglio e vinsero il match 2-0. L’unico marcatore in quel caso fu Tutino, autore di una doppietta.

Le probabili formazioni di Foggia-Cosenza

Foggia (4-3-3): Leali; Ngawa, Billong, Martinelli, Kragl; Busellato, Greco, Cicerelli; Matarese, Mazzeo, Deli

Allenatore: Padalino

Cosenza (4-3-3): Perina; Bittante, Anibal, Legittimo, D’Orazio; Bruccini, Sciaudone, Palmiero; Tutino, Litteri, Baez

Allenatore: Braglia

Le quote di Foggia-Cosenza

1 2,40 X 3,05 2 3,15

1X 1,30 12 1,33 X2 1,50

GOL 1,87 NOGOL 1,85

Dove vedere Foggia-Cosenza in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

