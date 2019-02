Omloop Het Nieuwsblad 2019: data, percorso e altimetria. Diretta tv-streaming

In territorio belga, sabato 2 marzo 2019, si correrà la Omloop Het Nieuwsblad. Trattasi di una corsa ciclistica molto nota e che possiamo considerare come primo vero apripista delle classiche primaverili. Nata nel lontano 1945, si tratta della 74a edizione. Lo scorso anno a trionfare fu il danese Michael Valgren, davanti a Lukasz Wisniowski e Sep Vanmarcke.

In quest’edizione saranno al via tanti big delle due ruote a pedali: da Trentin al vincitore uscente Valgren, passando per Gilbert, Jungels, Benoot, Lutsenko, Colbrelli, Mohoric, Van Avermaet, Démare, Van Aert, Matthews, Terpstra e tanti altri ancora.

Andiamo ora a scoprire il percorso della gara.

LEGGI ANCHE: Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta

Il percorso della Omloop Het Nieuwsblad 2019

I corridori dovranno percorrere 199.8 km ricchi di insidie, con partenza a Merelbeke ed arrivo a Ninove. In mezzo ci saranno ben tredici muri da affrontare. Eccoli nel dettaglio:

Leberg (950m – Media 4,2% – Max 13,8%)

Den Ast (450 m)

Katteberg (1000m)

Leberg (950m – Media 4,2% – Max 13,8%)

Rekelberg (800m – Media 4 % – Max 9 %)

Valkenberg (540m – Media 8,1%, Max 12,8%)

Wolvenberg (645m – Media 7,9% – Max. 17,3%)

Molenberg (463m – Media 7% – Max. 14,2% – Pavé: 300m)

Leberg (950m – Media 4,2% – Max 13,8%)

Berendries (940m – Media 7% – Max. 12,3% )

Elverenberg – Vossenhol (1268m – Media 3.6% – Max. 9% Pavé: 650m)

Grammont (475m – Media 9,3% – Max. 19.8% – Pavé: 475m)

Bosberg (980m – Media 5,8% – Max. 11% – Pavé: 400m).

Oltre ai muri, ci saranno da percorrere inoltre nove tratti di pavé. La gara la deciderà probabilmente il passaggio sul Grammont, prima del Bosberg, ultima asperità di giornata. Il finale resta adatto ad un arrivo in volata, magari a ranghi ristretti vista la fatica che i ciclisti accumuleranno lungo i duecento chilometri di corsa.

Dove vedere in tv e streaming l’Omloop Het Nieuwsblad 2019

La corsa belga sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, Sky Go e Now TV a partire dalle ore 14:15.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM