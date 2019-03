Dove vedere Napoli-Juventus in diretta streaming o in tv

Ecco uno degli appuntamenti più caldi della stagione calcistica italiana, la seconda contro la prima, semplicemente Napoli-Juventus. La sfida, valida per la 26a giornata di Serie A, verrà disputata domenica 3 marzo alle ore 20:30 allo stadio San Paolo di Napoli.

Napoli-Juventus: partenopei più per l’orgoglio che per la classifica

Con tredici punti di distacco dalla Juventus, il gap sarebbe difficilmente colmabile per il Napoli anche vincendo lo scontro diretto. Ma il morale della squadra e dei tifosi ne risentirebbe di certo molto positivamente. Ancelotti può contare su uno straripante Arkadiusz Milik, già a quota 14 gol in questo campionato che, probabilmente in coppia con Lorenzo Insigne, proveranno a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera, al momento non in forma smagliante. I partenopei possono inoltre contare su un record invidiabile: 6 vittorie nelle ultime 11 sfide casalinghe contro i bianconeri. Poi 2 sconfitte e 3 pareggi completano il parziale.

Napoli-Juventus: gobbi per blindare il primo posto

Vincendo il match contro il Napoli, gli uomini di Allegri potrebbero volare a +16 sui partenopei, chiudendo definitivamente la corsa al primo posto. Ma l’avversario è forte e servirà la miglior Juventus per poterlo battere. Segnali positivi da Cristiano Ronaldo. Dopo la botta ricevuta alla caviglia contro il Bologna, è tornato ad allenarsi in gruppo ma rischia ancora di partire dalla panchina al San Paolo. La Juventus ha stabilito un nuovo record con la vittoria contro il Bologna: è diventata infatti la prima squadra nella storia della serie A a vincere 22 partite nelle prime 25 giornate di campionato.

Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

