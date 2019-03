C’è posta per te 2019: ospiti e anticipazioni stasera 2 marzo

Stasera 2 marzo 2019 andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Il people show condotto da Maria De Filippi giunge così al suo settimo appuntamento con ancora tante storie da raccontare. Punto di forza del programma è l’equilibrio nell’alternare momenti seri e talvolta drammatici ad altri leggeri e di puro divertimento. Nel corso delle precedenti puntate abbiamo ascoltato struggenti storie di famiglie divise da anni che hanno ritrovato la voglia di stare insieme.

Non sono mancate poi le sorprese ed ospiti di fama mondiale tra cui Ricky Martin ed Owen Wilson. La trasmissione ha potuto contare anche sulla presenza di volti noti dello spettacolo italiano come Gerry Scotti, Emma Marrone, Giulia Michelini, Marco Bocci ed Alessandra Amoroso. Ma cosa succederà stasera?

C’è posta per te: anticipazioni

È tutto pronto per la nuova puntata di C’è posta per te che andrà in onda stasera 2 marzo 2019 su Canale 5. Il people show rappresenta oramai l’appuntamento fisso del weekend per milioni di telespettatori. Maria De Filippi guiderà il pubblico nella scoperta di emozionanti storie di vita.

Il programma infatti offre aiuto a coloro che voglio recuperare un rapporto in crisi o esaudire il desiderio di una persona cara. L’apertura o meno della celebre busta rappresenta poi la scelta del destinatario del messaggio. Non mancheranno quindi momenti di grande commozione alternati ad altri divertenti e leggeri. Ma quali saranno questa volta gli ospiti C’è posta per te?

C’è posta per te 2 marzo 2019: gli ospiti

Una delle parti più attese di C’è posta per te è proprio quella in cui sono presentati gli ospiti speciali della puntata. Nei precedenti appuntamenti il programma ha potuto contare su star nazionali e di fama mondiale. Stasera 2 marzo 2019 ci penserà Gennaro Gattuso, ex calciatore ed attuale allenatore del Milan, a far impazzire milioni di donne ed uomini.

Ma le sorprese non finiscono qui. A C’è posta per te infatti parteciperà anche la cantante Elisa reduce dall’incredibile successo del suo nuovo album Diari Aperti.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM