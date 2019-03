B&B day 2019: data e dove andare gratis nei Bed and Breakfast

Si avvicina il giorno del B&B Day 2019, ovvero la 13° giornata nazionale dei Bed& Breakfast. Per l’occasione, le strutture ricettive aderenti all’iniziativa regaleranno una notte di pernottamento gratuita ai clienti che prenoteranno per 2 o più giorni presso di loro. Andiamo quindi a vedere quando sarà il B&B Day 2019, dove andare per prenotare e come funziona l’iniziativa nel dettaglio.

B&B Day 2019: data e come funziona

Il B&B Day 2019 solitamente cade nel primo weekend di marzo. Tuttavia quest’anno sarebbe stato concomitante con il Carnevale, pertanto la 13° giornata nazionale dei bed& breakfast è stata spostata al weekend successivo, e più precisamente a sabato 9 marzo.

Questo significa che chi prenoterà presso un bed & breakfast aderente all’iniziativa nel weekend del 9 marzo, avrà una notte gratuita. Ad esempio, qualora si dovessero prenotare il 9 e il 10 marzo, la notte del 9 sarà gratuita. Stesso discorso se si vuole ampliare il weekend: se ad esempio si prenota dall’8 al 10 marzo, sabato 9 sarà offerto dalla struttura.

B&B Day 2019: ecco dove prenotare un bed and breakfast

Il B&B Day è un’iniziativa partorita dal portale dedicato ai bed and breakfast www.bed-and-breakfast.it. Giunto quest’anno alla 13° edizione, la giornata rappresenta “un’occasione imperdibile per sperimentare l’ospitalità familiare italiana e festeggiare insieme ai tantissimi host che partecipano una formula d’alloggio dalle infinite declinazioni”, come si legge sul sito.

Come fare per partecipare? Basterà recarsi sul sito www.bbday.it e scegliere il b& b in cui alloggiare. Preventivamente si potranno consultare le foto a disposizione, leggere le descrizioni, le recensioni e i prezzi previsti per il weekend. A prenotazione effettuata, il prezzo della notte del 9 marzo sarà automaticamente decurtato.

Sono davvero tanti i bed and breakfast aderenti all’iniziativa e si avrà la possibilità di scegliere tra montagna, mare o laghi semplicemente selezionando il luogo preferito e controllare le disponibilità. Per chi viaggia con animali al seguito ci sarà la possibilità di scegliere tra diversi bed and breakfast “pet-friendly”.

