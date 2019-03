Luke Perry Beverly Hills 90210: malattia e condizioni di salute oggi

Luke Perry è ora in terapia intensiva dopo aver subito un grave ictus; l’attore, classe 1966, è noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Dylan McCay, il “bello e dannato” del telefilm di culto Beverly Hills 90210.

Luke Perry Beverly Hills 90210: grave ictus

Luke Perry ha accusato un malore nella mattinata di mercoledì – 27 febbraio 2019 – secondo quanto riporta il sito americano Tmz. Si trovava nei pressi di Los Angeles, in località Sherman Oaks dove abita e attualmente sta girando delle scene della quarta stagione del teen drama Riverdale, in cui interpreta il ruolo di Fred Andrews, padre di Archie. Alle ore 9 e 40 circa, è stata chiamata l’ambulanza. Stando alle indiscrezioni trapelate, Perry sarebbe stato colpito da un ictus definito di “proporzioni massive”. All’arrivo dei paramedici era cosciente e in grado di parlare, in realtà, ma le sue condizioni si sono aggravate in fretta, quindi, è scattato il ricovero.

Albertino lascia Radio Deejay per M20

Una coincidenza sfortunata: nella stessa giornata l’emittente Fox aveva annunciato, per la prossima estate, una riedizione di Beverly Hills 90210. D’altra parte, né lui né Shannen Doherty (Brenda) appaiono tra i componenti del cast dei 6 nuovi episodi della serie avendo rifiutato di aderire al progetto. In Beverly Hills, Brenda Walsh “duellava” con Kelly Taylor, interpretata da Jennie Garth, per conquistare l’amore di Dylan.

Luke Perry Beverly Hills 90210: condizioni stazionarie

Non è chiaro se in questo momento sia in coma farmacologico: alcuni familiari così hanno riferito a Tmz per poi essere smentiti dal suo agente. Detto ciò, pare che le sue condizioni al momento siano “stazionarie”; è sedato e sotto osservazione in terapia intensiva. Non è la prima volta che Luke Perry accusa dei gravi problemi di salute. Nel 2015, aveva scoperto – fortunatamente in tempo – una lesione precancerosa al colon: un’operazione gli ha permesso di sconfiggere il male.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM