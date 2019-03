Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta streaming o tv

La 26a giornata di serie A vedrà scontrarsi Milan e Sassuolo, il match è in programma per Sabato 2 Marzo alle ore 18:00 e andrà in scena a San Siro, la scala del calcio.

Il Milan è in quarta posizione, a quota 45 punti, il terzo posto, occupato dai cugini, dista solo due punti. Il Sassuolo si trova invece in 11a posizione, con 31 punti, a meno sette dalla zona Europa.

Milan-Sassuolo: il momento dei rossoneri

Il Milan arriva da sette risultati utili consecutivi e nell’ultimo match di campionato ha sconfitto l’Empoli con il risultato di 3-0. I rossoneri stanno vivendo un grande momento di forma e non sembrano avere intenzione di fermarsi. Inoltre, la squadra di Gennaro Gattuso nelle ultime sette di campionato ha subito solo 2 gol, sinonimo di una fase difensiva molta solida e ha collezionato ben 14 reti, dimostrando di poter essere molto pericolosi anche in fase offensiva.

L’arrivo di Piatek e Paquetà durante il mercato di riparazione sembrano aver rivoluzionato le sorti della stagione, che sembrava ormai compromessa dopo il deludente girone di andata. L’attaccante polacco ha segnato ben 18 reti in questo campionato e in sei partite con i rossoneri (compresa la Coppa Italia) ha realizzato 7 reti. Il Milan vuole i tre punti ed insidiare i cugini dell’Inter a soli due punti.

Milan-Sassuolo: il momento dei neroverdi

Il Sassuolo dopo la sconfitta di Empoli e il pareggio ottenuto contro la SPAL domenica scorsa (1-1) vogliono tornare alla vittoria. Sicuramente non sarà semplice, visto il momento di forma del Milan, ma la squadra di De Zerbi farà il possibile per uscire da San Siro con i tre punti. Stadio in cui i neroverdi hanno già conquistato un punto quest’anno, contro l’altra milanese. La squadra emiliana, piacevole sorpresa del girone di andata, dovrà fare una grande partita per ottenere la vittoria, che le consentirebbe di riavvicinare il sesto posto e di non perdere definitivamente le speranze europee.

Il match di andata si concluse con un netto 4-1 dei rossoneri. In quell’occasione i marcatori furono Kessie, Suso (doppietta) e Castillejo per il Milan mentre l’unica rete del Sassuolo fu di Djuricic.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Probabile formazione Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu

Allenatore: Gattuso

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Djuricic

Allenatore: De Zerbi

Dove vedere Milan-Sassuolo in tv e streaming

La partita Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky. Gli abbonati potranno seguirla sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport ( canale numero 251). Sarà inoltre possibile vedere il match in diretta streaming attraverso Sky Go collegandosi alla piattaforma con un pc, un tablet o uno smartphone e in alternativa sarà disponibile su Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM