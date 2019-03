Lazio-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale

Uno dei big match in programma nella 26a giornata della Serie A 2018/2019 è Lazio-Roma, che si disputerà sabato 2 marzo 2019 alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Roma.

Lazio-Roma: il momento dei biancocelesti

Capitolo Lazio: i biancocelesti non hanno subito gol nell’ultima sfida interna contro l’Empoli e nemmeno nel match di martedì, in Coppa Italia contro il Milan. Il cammino dei biancocelesti è chiaro: si punta alla Champions League che manca ormai da diverso tempo, nella lotta agguerrita al quarto posto, che passa appunto anche dal superare a Roma.

Dall’allenamento arrivano alcune indicazioni: Ciro Immobile è in forse per la sfida, potrebbe non recuperare in tempo. In conferenza stampa Inzaghi ha lasciato supporre che sia Correa il favorito su Luis Alberto. Attenzione però perchè lo spagnolo è comunque candidato per essere nella formazione titolare ma a centrocampo. In panchina scivola Parolo, con lo spagnolo appunto candidato a sostituirlo. Romulo al momento è favorito su Marusic.

Lazio-Roma: come arrivano i giallorossi all’incontro

Capitolo Roma: la vittoria in Champions League contro il Porto per 2 a 1 e l’andamento positivo in campionato lasciano ben sperare, in vista del difficile incontro nella stra cittadina. Con la Lazio non sarà facile, ma la Roma è altrettanto determinata nella corsa al quarto posto, che dopo la sconfitta dell’Inter con il Cagliari si è più che mai accesa.

Di Francesco pensa al ritorno del 4-3-3: inevitabile la panchina per Nzonzi e l’esordio nel derby per Zaniolo schierato ala destra, nella posizione in cui si è esaltato in Champions contro il Porto. Zaniolo, Dzeko ed El Shaarawy sarà il tridente offensivo titolare per i giallorossi: 25 i gol segnati finora dal terzetto. Juan Jesus è in vantaggio su Fazio, che potrebbe partire dalla panchina; ad affiancare il brasiliano in difesa sarà Manolas. De Rossi probabilmente partirà titolare al posto del francese Nzonzi.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Rómulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo

Allenatore: Inzaghi

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy

Allenatore: Di Francesco





Dove vedere in tv e streaming Lazio-Roma

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN, un’apposita piattaforma online. I vari incontri saranno fruibili sui vari dispositivi come pc, tablet, smartphone, console, e smart Tv.

