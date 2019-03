Come vestirsi a Carnevale 2019: costumi e novità, i personaggi

Le maschere di Carnevale 2019 sono le più svariate e sono un’occasione per scatenare la propria fantasia. Chiunque può decidere di travestirsi anche se la tradizione prevede maschere e costumi che non passeranno mai di moda.

Diamo un’occhiata agli spunti per i vestiti del Carnevale 2019 che la tradizione può offrire.

Arlecchino, celebre maschera lombarda

Questa maschera Lombarda è tra le più famose per il suo vestito coloratissimo. Arlecchino purtroppo è molto povero e ogni Carnevale i suoi amici gli regalavano dei pezzi di stoffa avanzati perché ne potesse avere un costume anche lui.

Burlamacco, il pagliaccio di Viareggio

Tradizionale di Viareggio, si tratta di un pagliaccio. Ha una tuta a scacchi, un pon pon in testa e una gorgiera. Porta un mantello nero come Balanzone e un cappello come quello di Rugantino.

Costume carnevale 2019: chi è Colombina?

Si tratta di una maschera molto famosa veneziana. È una serva, ma è allegra e molto bella. Porta un vestito dipinto di fiori bianchi e blu con calze rosse.

Pulcinella, tra le maschere di Carnevale per eccellenza

Quella di Pulcinella è più antica maschere italiane. Pulcinella è libero e può essere chi vuole: un padrone, un servo, un magistrato…l’importante è che sia lento, goffo, di poche parole! Veste una tuta completamente bianca, una maschera nera che copre metà viso e scarpette nere.

Pantalone rappresenta il mercante di Venezia

Pantalone incarna la figura del un vecchio mercante di Venezia. Brontolone e scapolo, ama il denaro e il commercio, unici suoi interessi. Veste sempre in modo molto semplice, con le pantofole ai piedi, una camicia, una calzamaglia rossa e indossa sempre un mantello nero.

Costumi e maschere di carnevale 2019 per tutti i gusti

Il Carnevale è senza dubbio quel periodo dell’anno in cui scatenare la fantasia e travestirsi. Si possono scegliere i costumi tradizionali o altri nuovissimi altrettanto belli e affascinanti. Il web offre la possibilità di acquistare un costume dell’ ultimo minuto, così come i negozi fisici e specializzati che offrono anche la possibilità di affittarli per l’occasione. Qualunque costume si scelga di indossare, le parole chiavi sono “fantasia e colore”.

