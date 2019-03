Pensioni ultime notizie: Quota 100 rischio graduatoria è concreto

Sul tema pensioni ultime notizie riguardano il gran numero di domande presentate per l’accesso a Quota 100. Un numero al di là delle aspettative, secondo alcuni, che fa avanzare l’ipotesi della graduatoria o comunque il rischio “rubinetto” per cercare di far fronte a una domanda decisamente importante in termini di numeri.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 e la necessità del turnover

Le domande di accesso a Quota 100 continuano a essere numerose in diverse Regioni del Paese. Come ad esempio in Sardegna, dove però si corre il rischio di un’emorragia importante dai posti di lavoro. Visto che tra graduatorie già in corso e nuovi concorsi, il fabbisogno di forza lavoro – a fronte dei pensionamenti e delle uscite – non è stato ancora soddisfatto, come riferisce La Nuova Sardegna. E ovviamente è soprattutto il caso del pubblico impiego.

Pensioni ultime notizie: Quota 100, Brambilla preoccupato

Visti i numeri rilevanti, a parlare dell’ipotesi di un rubinetto è stato l’economista vicino alla Lega Alberto Brambilla. Il trend delle domande di accesso a Quota 100 continua ad aumentare e non accenna ad arrestarsi. Questo potrebbe portare dei problemi ed è già fonte di timore per alcuni. Come per Alberto Brambilla, che a TgCom24 ha parlato di eventuali rischi per il futuro, “Le domande hanno superato quota 77 mila. Se consideriamo che siamo partiti da circa un mese, oggettivamente sono parecchie, più di quanto previsto”.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 e il rischio rubinetto

E quindi? Il rischio è che “di questo passo penso che dovrà scattare l’articolo 28 (commi 3 e 4)”. Ovvero, come si legge nel decreto, in caso di domande al di sopra delle aspettative (e delle risorse stanziate), occorrerà prendere provvedimenti, facendo scattare le clausole di salvaguardia previste. “In sintesi, se le domande cominciano a essere più di tante occorre mettere un rubinetto”.

Brambilla si è poi soffermato su due sorprendenti aspetti derivanti dai recenti risultati di Quota 100. “Ci sono state due grosse sorprese in particolare. La stragrande maggioranza di domande è stata stranamente presentata al Sud. E quasi un terzo di esse arriva da dipendenti pubblici”.

