Borussia Dortmund – Tottenham: diretta tv e streaming, dove vederla

Martedì 05 Marzo alle ore 21:00 si giocherà, allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund, il match di ritorno tra Borussia Dortmund e Tottenham valido per gli ottavi di finale di Champions League.

Impresa difficile per il Borussia Dortmund che dovrà recuperare l’ amara sconfitta per 3-0 dell’ andata vincendo con 4 gol di scarto. Con un eventuale 3-0 si andrebbe ai tempi supplementari.

Match d’ andata che, nonostante le svariate occasioni da gol si trova sul risultato di 0 a 0 nei primi 45 minuti di gioco. Tottenham che torna più convinto nel secondo tempo. Infatti, al 47esimo minuto, Vertonghen mette un ottimo cross dentro l’ area tedesca; Zagadou sbaglia il tempo per il colpo di testa mancando il pallone e ne approfitta Heung Min Son che la piazza di piatto alla destra di Burki. All’ 83esimo minuto il Tottenham raddoppia grazie al bellissimo cross di Aurier che, da tre quarti campo, vede l’ inserimento dietro la linea difensiva tedesca di Vertonghen che con freddezza segna il gol del 2 a 0. Passano appena 3 minuti quando arriva il gol che chiude definitivamente la partita. Eriksen calcia bene in mezzo all’ area da calcio d’ angolo e Llorente anticipa tutti spizzando la palla quel che basta per farla entrare in rete.

Borussia Dortmund – Tottenham : Probabili assenti

Sono più di uno i giocatori in dubbio per il match di Martedì 05 Marzo. Il Dortmund dovrà probabilmente fare a meno di : Piszczek per un infortunio al tallone, Pulisic per un infortunio muscolare e Schmelzer per un infortunio al piede. Tottenham che potrebbe ritrovarsi senza : Alli per un’ infortunio alla coscia, Dier per malattia e Winks a causa di un infortunio all’ anca.

Martedì 05 Marzo alle ore 21:00 si giocherà ,allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund, il match di ritorno tra Borussia Dortmund e Tottenham valido per gli ottavi di finale di Champions League. Il match non verrà trasmesso in chiaro su i canali Rai. Sarà visibile in diretta su SKY SPORT FOOTBALL (canale 203 di Sky) e su SKY SPORT (canale 253 satellitare). Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go.

