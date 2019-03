Porto – Roma: diretta tv e streaming, dove vederla gratis

Mercoledì 06 Marzo alle ore 21:00 si giocherà, all’ Estadio do Dragao, il match di ritorno tra Porto e Roma valido per gli ottavi di finale di Champions League.

Porto che dovrà impegnarsi per riuscire a passare il turno dopo la sconfitta dell’ andata all’ Olimpico di Roma. Partita senza gol fino al 70esimo minuto quando su assist di Dzeko, Zaniolo, centrocampista giallorosso classe ’99, mette a segno il suo primo gol in Champions League. Passano appena 6 minuti quando Dzeko calcia bene ma prende il palo; pronto sulla ribattuta è ancora Zaniolo che mette a segno la sua prima doppietta in Champions League. Il Porto tenta di recuperare e riesce a mettere a segno un importantissimo gol al 79esimo minuto con A. Lopez.

Da tenere d’ occhio Dzeko e Marega, capocannonieri delle rispettive squadre in questa Champions League con 5 gol messi a segno da ciascuno.

La Roma per passare deve arrivare preparata e non concedere nulla. I giallorossi partono infatti avvantaggiati grazie alla vittoria dell’ andata. In caso di vincita o di pareggio (indipendentemente dai gol messi a segno) la squadra di Di Francesco passerebbe il turno. L’ importante è non perdere con 2 o più gol di scarto (es. 3-1). Infatti, nel caso in cui la partita finisca 2 a 1 per il Porto (risultato uguale all’ andata) , la Roma si giocherebbe la qualificazione ai tempi supplementari. Nel caso in cui invece il match finisse con la vittoria del Porto ma con un risultato diverso, la qualificazione, dipenderebbe dai gol fatti in trasferta.

Porto – Roma: possibili assenti

Tra i possibili indisponibili del Porto troviamo Aboubakar a causa di un infortunio al ginocchio. Per quanto riguarda la Roma invece è in dubbio Manolas per malattia, anche se sembra che sarà presente alla sfida, e C. Under causa infortunio alla coscia.

Porto – Roma: diretta tv e streaming, dove vederla gratis

Mercoledì 06 Marzo alle ore 21:00 si giocherà, all’ Estadio do Dragao, il match di ritorno tra Porto e Roma valido per gli ottavi di finale di Champions League. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 oltre che su SKY SPORT. Sarà possibile vedere il match anche in streaming tramite la piattaforma Rai Play.

