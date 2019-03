Spese parlamentari M5S: rimborsi Taxi, ricariche e alberghi. Le cifre

Spese folli dei parlamentari a 5 stelle? In realtà, si tratta di spese tutto sommato “normali” (almeno per dei parlamentari); le cifre riportate su maquantospendi.it, che sono quelle dichiarate dai deputati pentastellati, sono riferite al periodo che va da aprile 2013 a dicembre 2017. Erroneamente, dopo una segnalazione di Repubblica, che a sua volta prendeva spunto da un Tweet di Marco Furfaro di Sel, si pensava fossero riferite a un solo anno e non a quasi 5.

Spese parlamentari M5S: spese tutto sommato normali

L’articolo in cui si parlava di spese folli è stato velocemente corretto senza che il quotidiano fornisse ulteriori delucidazioni. D’altra parte, successivamente delle spiegazioni sono arrivate: confusione sulla dicitura “spese sostenute da inizio legislatura”. Sul Blog delle Stelle, però, si richiedono comunque delle scuse: “oltre al danno anche la beffa di far finta di niente”. Detto ciò, quanto hanno speso i deputati 5 stelle tra trasporti, vitto e alloggio, giornali e telefono?

Sotto i riflettori sono finite in particolare le spese telefoniche della deputata Paolo Taverna; circa 17.750 euro, una media di 306 euro al mese più o meno. Quindi, tantino in ogni caso (anche se bisogna capire se sono comprese quelle dei collaboratori). La Taverna ha speso 20.501 euro in carburante e 14.381 euro in taxi. Spazio anche ai soldi spesi in benzina dal ministro per il Sud Barbara Lezzi: 27.258 euro, al mese fa 579,9 euro. Sempre alla Lezzi sono contestati 119.520 euro di spese per l’alloggio e 27.569 euro per spese alimentati; se divise per il periodo corretto non sono poi così alte.

Spese parlamentari M5S: “gli aficionados del taxi”

“Aficionados del taxi”, così definiva alcuni deputati l’articolo di Repubblica. Oltre ai casi succitati della Taverna e della Lezzi, si sottolineavano i 28mila euro spesi dal senatore Lello Ciampolillo e i quasi 27mila spesi dalla sottosegretaria del Mef Laura Castelli. In media, rispettivamente, 517 euro e 487 euro al mese. L’attuale Guardasigilli Alberto Bonafede in taxi ha speso 17.383 euro. Invece, prima tra i 5 stelle, per l’affitto romano avrebbe speso 131mila euro Marta Grande.

