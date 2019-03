Serie A Basket: Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum

Riprende la Serie A dopo due settimane di lungo stop. Le emozioni della pallacanestro ci portano al Mediolanum Forum in quel di Assago, dove l’Olimpia Milano si è imposta sui rivali torinesi. Netta la superiorità della squadra di mister Pianigiani, che batte la Fiat Torino Auxilium con un netto 110-91.

La clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro Bologna è ormai alle spalle; il doppio successo in Eurolega contro Tel Aviv e Mosca, infatti, ha ridato morale ai biancorossi. Si ferma invece Torino, reduce delle due vittorie di febbraio contro Reggio Emilia e Sassari.

Serie A: Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium: la partita

Quando l’Olimpia si confronta con le formazioni sul fondo della classifica non c’è proprio partita, come confermato anche contro Torino. Il mister lascia a riposo Brooks dopo le convincenti prestazioni in Eurolega. Le rotazioni di Pianigiani sono da “All Star Game” con tutti i giocatori attorno ai 20 minuti, ad eccezione di Amedeo Della Valle, autore di 21 punti in 28 minuti.

Comincia forte Torino, nell’unico vero acuto della partita (0-4). Ma dopo un inizio sottotono l’Olimpia prende subito in mano l’incontro, con l’11-0 immediato ai danni degli ospiti. Molti i tiri da parte dei due quintetti (13/16 per Milano, con l’81.3% al tiro; 9/13 per Torino, col 69.2%), 4 i rimbalzi per parte. Le due difese non sono state di certo impeccabili, con un ottimo Della Valle fin dalle prime battute dell’incontro. Sul finire del primo periodo inizia lo show di triple di fila di James, Nedovic e Della Valle (33-19). Allo scadere, poi, James porta il punteggio sul 35-22.

Nel secondo quarto Milano dilaga e non si ferma più. È un autentico show al Forum, protagonista su tutti Nedovic, che non sbaglia un colpo da 3 nei suoi 4 tentativi. Ottimi anche Tarczewski (4/4 al tiro da due, 4 i rimbalzi per lui) e Della Valle (3/4 al tiro 1/2 da tre realizzati). L’Olimpia difende bene nel corso del primo tempo ed è sempre pronta a ripartire in velocità, schiacciando di fatto Torino. L’organizzazione in campo soddisfa mister Pianigiani, che si concede al turnover. Verso l’intervallo è il turno di Nunnally che firma gli ultimi canestri che portano l’AX ad un irreale 61-34.

Il secondo tempo ha visto Milano in agevole controllo. Dopo un inizio spumeggiante di quarto da parte di Torino (5 punti in apertura di tempo) l’Olimpia ha aperto le danze al tiro con Della Valle. La guardia meneghina è stata la protagonista dell’incontro (21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist), e Kaleb Tarczewski invece firma l’8/8 sotto canestro, nella sua miglior serata in questa Serie A finora. La schiacciata di quest’ultimo allo scadere porta il punteggio sull’83-60.

Nell’ultimo quarto non c’è storia, come del resto in tutto l’incontro. Al 38′ Milano si porta sul 110-78 (+32 di parziale sugli avversari) staccando poi la spina della concentrazione. Nel giro di 3 minuti Torino prende l’iniziativa, trascinata da Moore (17 punti, 1 rimbalzo e 4 assist) e Cotton, MVP della partita di Torino (18 punti, 2 rimbalzi e 1 assist). L’incontro si conclude sul definitivo 110-91 per l’Olimpia.

Milano: Della Valle 21, Tarczewski 16, Nedovic 15, Kuzminskas 12

Torino: Cotton 18, Moore 17, Jaiteh 16, McAdoo 11

Serie A: Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium, il commento finale

Con la vittoria di ieri Milano dimostra ulteriormente che contro le squadre di bassa classifica non commette errori. Il risultato finale è figlio di una tensione abbassata sul finale, il divario fra le due squadre poteva essere maggiore.

Olimpia che con questa vittoria si porta a 34 punti (a +6 su Venezia), confermando un primato che intende mantenere da qui a fine stagione. Ora testa all’Eurolega, nel delicatissimo incontro di venerdì prossimo contro Mosca, per proseguire un tanto sorprendente quanto appassionante cammino europeo.

