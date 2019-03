PSG-Manchester United: dove vederla in diretta streaming o in tv

Dopo la partita di andata del 12 febbraio, PSG e Manchester United torneranno a sfidarsi il 6 marzo, per decidere definitivamente quale sarà la squadra ad accedere ai quarti di finale.

PSG-Manchester United: Squadre

PSG: La squadra parigina dopo la vittoria di Manchester per 2 a 0, ha inanellato ben 5 vittorie consecutive tra campionato e coppa di Francia; ha dimostrato inoltre un gran cinismo sotto porta, con ben 14 gol segnati a fronte di solo 2 subiti. L’armata di Tuchel giunge quindi al match con una grande consapevolezza della sua forza e delle sue enormi potenzialità. Nonostante il PSG sia ancora senza il suo bomber Cavani e la sua stella Neymar, a causa della frattura del quinto metatarso del piede destro, la squadra francese sembra conscia di poter approdare ai quarti e di poter provare a centrare un obiettivo prefissato da ormai troppo tempo.

Manchester United: Anche i Red Devils hanno ottenuto buonissimi risultati dopo il match di andata; la squadra di Solskjaer continua infatti ad essere imbattuta tra campionato e FA Cup, dall’arrivo del tecnico norvegese. Nelle ultime 4 partite giocate, dopo quella di Champions all’Old Trafford, il Manchester ha infatti vinto 3 match, eliminando anche il Chelsea dal FA Cup, e pareggiato solamente quello contro il Liverpool in campionato. Problematica l’assenza in campo Pogba, espulso per doppia ammonizione nel match di andata; così come risulta critica la situazione infortuni in casa United, che si vede privato di Herrera, Lingard, Matic, Martial , Mata, Jones e Valencia. I Diavoli di Solskjaer dovranno perciò compiere una vera e propria impresa per cercare di centrare il passaggio del turno.

PSG-Manchester United: Possibili Risultati

Visto il 2 a 0 maturato in trasferta per i ragazzi di Tuchel, il passaggio del turno sembra già scontato. Il PSG può perfino permettersi di perdere, però solamente con un gol di svantaggio; infatti, nel caso di sconfitta per 2 a 0 durante i tempi regolamentari si procederà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Se invece la squadra di Solskjaer riuscirà a segnare 3 gol e successivamente mantenere il vantaggio di almeno 2 gol, sarà la squadra inglese a passare il turno.

PSG-Manchester United: Dove vederla

PSG-Manchester United si giocherà mercoledì 6 marzo a Parigi al Parco dei Principi, il calcio di inizio è previsto per le ore 21:00. Il match sarà visibile in diretta su Sky e sulle sue piattaforme. Si potrà infatti seguire la partita da televisore mediante decoder Sky, sul canale SkySport Football, e mediante le applicazioni di streaming online come SkyGo e NowTv.

