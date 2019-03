PSG – Manchester United: diretta tv e streaming, dove vederla

Mercoledì 06 Marzo alle ore 21:00 si giocherà, allo stadio Parc des Princes di Parigi, il match di ritorno tra Paris Saint Germain e Manchester United valido per gli ottavi di finale di Champions League.

Partita difficilissima per il Manchester United che, dopo la sconfitta per 0-2, nella gara d’ andata giocatasi in casa dei Red Devils appunto, dovrà giocare una partita impeccabile per poter passare il turno. Infatti non solo dovrebbe vincere, ma dovrebbe farlo con almeno 2 gol di scarto. Nel caso di vittoria per 0-2 si andrebbe ai tempi supplementari.

Il match d’ andata, finito appunto per 0-2, si era sbloccato solo al 53esimo minuto quando, sul calcio d’ angolo battuto da Di Maria, Kimpembe si inserisce bene dietro la difesa e spiazza De Gea. Il raddoppio del PSG arriva al 60esimo quando, sempre su assist di Di Maria, Mbappe piazza la palla alla sinistra del portiere del Manchester.

Da tenere d’ occhio Kylian Mbappe, attaccante francese classe ’98 che ha messo a segno 4 gol in questa Champions League, e Romelu Lukaku che sembra aver trovato continuità segnando 4 gol nelle ultime due partite di campionato.

PSG – Manchester United: possibili assenti

Lunghissima la sfilza di assenti per la partita di mercoledì sera. Per il PSG gli assenti saranno: Cavani per un infortunio alla coscia, Neymar per un infortunio alla caviglia e Meunier anche lui infortunato. Per il Manchester United la lista degli assenti è più numerosa; tra questi troviamo: Herrera, Lingard e Mata per un infortunio alla coscia, Matic, Sanchez e Valencia anch’essi a causa infortunio e Pogba poichè espulso. Sono in dubbio anche Martial, Darmian e Jones per malattia e infortunio.

PSG – Manchester United: diretta tv e streaming, dove vederla

Mercoledì 06 Marzo alle ore 21:00 si giocherà, allo stadio Parc des Princes di Parigi, il match di ritorno tra Paris Saint Germain e Manchester United valido per gli ottavi di finale di Champions League. La partita verrà visibile su SKY SPORT FOOTBALL e sulla piattaforma di streaming SKY GO.

