Sondaggi elettorali Bidimedia: il Movimento 5 Stelle arretra al Sud

Nell’ultima rilevazione effettuata da Bidimedia, tutti i grandi partiti vedono incrementare i propri consensi. Tutti tranne il Movimento 5 Stelle che cala del 2,2% al 22,7%. La crescita del Partito Democratico (+0,2) al 18,9 e di Più Europa a 2,6% (+0,2) e degli altri partiti d’area, portano il centrosinistra ad effettuare il sorpasso sul Movimento. Tanto che Bidimedia parla di “bipolarismo asimmetrico” con il centrodestra primo con il 46,4% dei consensi e centrosinistra e Movimento a contendersi il ruolo di sfidante.

La Lega, grazie alla vittoria in Sardegna, guadagna un altro punto percentuale e sale al 32,3% portando a dieci i punti di distacco dal M5S. Sia Forza Italia che Fratelli d’Italia crescono di mezzo punto, rispettivamente al 9,5 e al 4%. Male i partiti di sinistra con Mdp-Sinistra Italiana in calo al 2,5% e Potere al Popolo stabile all’1,7%. L’affluenza viene stimata al 64,5%.

Sondaggi elettorali Bidimedia: il voto nazionale regione per regione

Bidimedia è l’unico istituto a sondare il voto nazionale regione per regione. Rispetto alla rilevazione di un mese fa, ci sono diversi cambiamenti. Al Sud, il Movimento 5 Stelle registra un forte calo e perde Basilicata e Sicilia che finiscono in orbita centrodestra. A Di Maio e compagni rimane ora la sola Campania. Il centrosinistra rimane forte nel Trentino Alto Adige ma ci sono segnali di risveglio nelle altre regioni.

Bidimedia fa infine una piccola postilla: “i dati nelle regioni in cui si è appena votato (Abruzzo e Sardegna) sono assai diverse dai risultati delle urne. È utile perciò ricordare come i nostro sondaggio rileva le intenzioni di voto per le Elezioni Politiche, mentre le recenti tornate elettorali erano Elezioni Regionali, dove sono assai influenti candidati, liste e situazioni locali; ciò spiega ampiamente le discrepanze”.

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Rilevazioni eseguite tra il 22/2 ed il 27/2. Metodo di rilevazione: sondaggio online (CAWI) su un campione rappresentativo di 1084 casi. Margine d’errore ± 3,0%. Affluenza 64,5%.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM