Il Collegio 3 2019: anticipazioni e ospiti di stasera 5 marzo su Rai 2

Stasera 5 marzo 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata de Il Collegio 3. Il reality show ambientato nel 1968 approda così al suo quarto appuntamento con un bagaglio di ascolti soddisfacente. Nelle precedenti puntate gli alunni hanno riscontrato parecchie difficoltà ad adeguarsi ad uno stile di vita molto diverso da quello moderno. La classe infatti si è dimostrata poco incline a rispettare le regole e mantenere le promesse fatte.

La settimana scorsa il Preside del Collegio ha accettato che i ragazzi si autogestissero. Una concessione davvero importante simbolo della grande fiducia che i superiori nutrivano nei confronti degli studenti. Purtroppo il comportamento dei ragazzi ha deluso le aspettative del corpo docenti. Il Preside ha quindi sospeso questa esperienza progressista. Ma cosa

dobbiamo aspettarci stasera da Il Collegio 3?

Il Collegio 3 2019: ospiti ed anticipazioni

Si prospetta una puntata interessante quella de Il Collegio 3 che andrà in onda stasera 5 marzo 2019 su rai 2. Nel precedente appuntamento sono stati espulsi dalla scuola Evan e Michel. Nonostante ciò la classe continua ad essere irrequieta ed indisciplinata. Dopo l’esperimento fallito dell’autogestione, la quarta puntata si aprirà con una gita. Anche in questa occasione il Preside e i professori hanno più volte esortato gli studenti ad avere una comportamento educato e rispettoso. Non tutti però hanno compreso l’importanza di questi consigli ed ancora una volta la classe è andata incontro a punizioni ed ammonimenti.

Neppure la promessa di una pizza sembra aver convinto gli allievi del Collegio a cambiare atteggiamento. Le materie più amate continuano ad essere l’arte e la letteratura mentre la matematica e la geografia sono ancora le più odiate. Durante la puntata assisteremo a sorprese ed ospiti speciali invitati per stimolare e motivare i ragazzi. Tutto questo e molto altro stasera a Il Collegio 3.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM