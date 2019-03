Moto 3 Qatar 2019: diretta tv e streaming Sky-Tv8, orario qualifiche e gara

L’attesa è quasi terminata, Domenica 10 marzo a Losail il Motomondiale 2019 spegnerà i semafori rossi. Le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP torneranno in pista per regalare tante emozioni agli appassionati di motori facendoli saltare ancora una volta tutti in piedi sul divano!

Motomonadiale 2019: uno sguardo allo Moto3

Gli ultimi test dal Qatar hanno restituito al Motomondiale un Fenati in grande spolvero e capace di strappare il miglior tempo nell’ultima sessione di test seguito dal compagno di squadra Tony Arbolino che ha confermato quanto di buono fatto nelle sessioni precedenti. Quarto tempo per Lorenzo Dalla Porta seguito dall’altro italiano Niccolò Antonelli a confermare quanto di buono ci si possa aspettare dalle giovani leve italiane per questo mondiale.

Aron Canet con il terzo tempo sarà uno dei principali outsiders per i piloti del Bel Paese, buone notizie anche per l’altro spagnolo Rodrigo che a detta del Team Manager Gresini proverà a correre in Qatar. Da segnalare l’avvicendamento nel team Estrella Galicia 0,0 in vista dell’esordio stagionale in Qatar di questo fine settimana. Il titolare nominato dalla scuderia, Sergio García, non sarà al via della gara di Losail, ma debutterà solo nel successivo round iridato in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo. Infatti il giovane spagnolo compirà 16 anni soltanto il prossimo 23 marzo e per questo motivo sarà sostituito dal giapponese Ryusei Yamanaka.

Motomondale 2019: dove vedere le gare in TV e streaming

Programmazione Sky Sport MotoGP

Venerdì 8 marzo

ore 11.50-12.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 16.10-16.50, Moto3, Prove libere 2, diretta



Sabato 9 marzo

ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

Sessione di qualifica

ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta



Domenica 10 marzo

ore 12.40-13.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 15.00, Moto3, Gara, diretta



Programmazione TV8

Sabato 17 marzo

ore 19.00, Moto3, Moto2 e MotoGP, Qualifiche, sintesi

Domenica 18 marzo

ore 18.00, Moto3, Gara, differita



