Quando finisce l’inverno 2019 in Italia: data, significato e quand’è

Inverno 2019: iniziato il 21 dicembre 2018, il giorno più corto dell’anno, terminerà mercoledì 20 marzo 2019 per dare spazio alla primavera. Un assaggio della stagione primaverile si è avuto a febbraio, ma l’inverno sta facendo sentire il suo colpo di coda in questi primi giorni di marzo. Stando inoltre alle previsioni meteorologiche a lungo termine, aprile e maggio saranno due mesi climaticamente piacevoli, ma attenzione all’alternanza, soprattutto in estate, tra giornate torride e fenomeni estremi. E prima dei bollori della stagione calda, forse è meglio godersi ancora qualche briciola lasciata dal Generale Inverno in questi ultimi giorni.

Quando finisce l’inverno 2019

L’inverno 2019 finirà il 20 marzo. Come ben saprete, infatti, lo scorrere delle stagioni coincide con il solstizio e l’equinozio. Più precisamente il solstizio è il momento in cui il sole, nel suo moto apparente lungo l’inclinazione dell’asse di rotazione del pianeta rispetto all’orbita, raggiunge il punto minimo o massimo di declinazione. Durante questi due momenti, l’asse di rotazione terrestre è inclinato in modo tale che i raggi del sole arrivino sulla superficie della Terra con minore (declinazione negativa) o maggiore intensità (declinazione positiva). Durante l’anno ci sono quindi due solstizi: quello d’estate, che corrisponde al giorno più lungo. E quello d’inverno, che corrisponde al giorno più corto, quando il Sole raggiunge il punto più basso sull’orizzonte.

Si precisa che l’inverno australe non coincide mai con quello boreale. Ciò significa che quando da noi, in Italia, è inverno, nell’emisfero australe (Sudamerica, Australia, etc.), è estate, e viceversa. Questo significa che dal 22 dicembre al 20 marzo, da noi inverno, nell’emisfero australe corrisponde al periodo della stagione estiva.

Inverno 2019: significato e terminologia

Ma cosa significa esattamente inverno e da dove deriva la parola? Inverno deriva dal latino “hibernum”, che significa “stagione invernale”. A sua volta hibernum deriva dal termine sanscrito “himas”, che significa “freddo”, “neve”. Ovvero le condizioni climatiche più frequenti durante la stagione invernale.

Inverno 2019: meteorologico e astronomico, le differenze

Spesso si sente parlare di inverno meteorologico e ci si sarà accorti che le date di inizio e fine non coincidono con quello astronomico. Infatti l’inverno meteorologico inizia il 1° dicembre e termina il 28 (o 29 negli anni bisestili) febbraio. A differenza quindi dell’inverno astronomico che coincide con solstizi ed equinozi. L’inverno meteorologico riguarda prevalentemente i cicli annuali delle temperature, e va visto prettamente in un’ottica di previsioni meteo ed elaborazioni statistiche.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM