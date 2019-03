Dieta carnevale 2019 per non ingrassare, le migliori abitudini

Dieta Carnevale 2019? Sembra strano ma esiste un modo per gustare i dolci tipici di questo periodo senza troppi sensi di colpa. Più che una vera e propria dieta possiamo mettere in pratica delle sane abitudini atte a non appesantire il fisico e la nostra digestione. Ma cosa prevede la dieta di Carnevale 2019?

Dieta Carnevale 2019: le migliori abitudini

Sappiamo tutti che esagerare con i dolci non è salutare per il nostro corpo. Tuttavia non è necessario rinunciare completamente ai nostri dessert preferiti. È possibile infatti concedersi ogni tanto un dolce senza compromettere la propria forma fisica. Un’abitudine sana che proteste adottare in questo periodo è quella di evitare bibite gassate e zuccherate. Anche le fritture ed i latticini non sono sconsigliati proprio per non appesantire ulteriormente il metabolismo.



È importante ricordare che il digiuno non accelera il dimagrimento ed è infatti consigliabile fare piccoli spuntini ma ben distribuiti durante la giornata. Ma quale dieta possiamo seguire per Carnevale?

Dieta Carnevale 2019: il programma alimentare

Bisogna tener presente che i consigli qui indicati non sostituiscono in alcun modo il parere di uno specialista ma intendono offrire delle linee guida. Qualche giorno prima di concedervi i dolci di Carnevale o nei giorni successivi potreste scegliere di seguire una dieta per depurare l’organismo. Cominciate la giornata con un bicchiere di acqua calda con il succo di mezzo limone. Aspettate una ventina di minuti prima di fare colazione con uno yogurt bianco così da permettere al corpo di assorbire i liquidi.

A metà mattinata e metà pomeriggio fate un piccolo spuntino con un frutto o un pacchetto di crackers integrali senza sale. A pranzo e cena è consigliabile mangiare del pesce bollito o carne bianca accompagnando il tutto con un’insalata o una qualsiasi verdura di vostro gradimento. Fondamentale è condire con poco olio e sale le pietanze così da rendere i pasti leggeri e facilmente digeribili. Infine è importante limitare al minimo indispensabile l’assunzione dei carboidrati e ricordarsi di mantenere il corpo idratato.

