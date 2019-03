Chelsea-Wolverhampton: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Domenica 10 Marzo alle ore 15:05 si gioca il match di ritorno tra Chelsea e Wolverhampton allo Stadio Stamford Bridge di Londra. Partita importante per il Chelsea che deve portare a casa un buon risultato per far si che, Arsenal e Manchester United non prendano le distanze, e per riuscire quindi a guadagnarsi un posto in Champions League.

Chelsea: lo stato della squadra

Il Chelsea di Sarri torna da un’ importante vittoria in casa del Fulham. Blues che si portano in vantaggio dopo appena 20 minuti di gioco con Higuain che, su assist di Azpiculeta, anticipa la difesa e batte S. Rico. Al 28esimo minuto la riapre Chambers che calcia da completamente smarcato in area di rigore grazie alla dormita generale della difesa. Blues che recuperano subito. Al 31esimo minuto infatti Hazard scarica il pallone su Jorginho che da fuori area piazza il tiro alla sinistra del portiere dei cottagers. Partita che termina sul risultato di 1-2.

Premier League: tegola Chelsea, mercato bloccato per due sessioni

Wolverhampton: lo stato della squadra

Wolves che torna da una buona prestazione in casa contro il Cardiff. Squadra di casa che si porta infatti in vantaggio dopo appena 16 minuti con il gol di Jota che, dopo una serie di passaggi nei pressi dell’ area di rigore, spiazza Etheridge portando i Wolves sul risultato di 1 a 0. Il secondo e ultimo gol arriva al 18esimo quando Jimenez mette un cross di estreno destro in area di rigore, Jota stoppa e restituisce a Jimenez che calcia quasi a porta vuota. Partita che si conclude quindi sul risultato di 2 a 0.

Il match d’ andata era finito, con grande sorpresa, con la vittoria del Wolverhampton. Chelsea che si porta in vantaggio dopo 18 minuti con il gol di Loftus-Cheek su assist di Hazard. Vantaggio che dura fino al 59esimo quando, su assist di Gibbs-White, Jimenez riporta la sua squadra in situazione di parità. Il gol vittoria arriva al 63esimo quando, su assist di Dohertry, Jota batte Arrizabalaga che non riesce a parare il tiro. Match che si trova quindi sul risultato di 2 a 1 al termine dei 90 minuti.

Domenica 10 Marzo alle ore 15:05 si gioca il match di ritorno tra Chelsea e Wolverhampton allo Stadio Stamford Bridge di Londra. La partita verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT FOOTBALL e sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

